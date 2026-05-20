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Flugzeugabsturz in Deutschland
Jetzt ist klar, warum Schweizer Pilot tödlich verunglückte

Ende April stürzte im Norden Deutschlands ein Kleinflugzeug ab. Das Flugzeug befand sich auf dem Rückweg in die Schweiz. Der 71-jährige Pilot kam dabei ums Leben. Nun konnte die Ursache für das Unglück ermittelt werden.
Publiziert: vor 34 Minuten
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Ein Flugfehler war die Ursache für den Absturz eines Kleinflugzeugs, bei dem der Pilot ums Leben kam.
Foto: picture alliance/dpa/NWM-TV

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Schweizer Pilot (71) stirbt am 28. April bei Flugzeugabsturz nahe Oldenburg
  • Absturzursache laut Polizei: Flugfehler, kein Fremdverschulden festgestellt
  • Flugzeug brannte nicht vollständig, kleiner Brand wurde schnell gelöscht
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Angela RosserJournalistin News

Gegen 17.30 Uhr am 28. April stürzte ein Ultraleichtflugzeug in der Nähe von Oldenburg ab. Der Pilot, ein 71-jähriger Schweizer, kam dabei ums Leben.

Wie Blick bereits berichtete, war der Pilot auf dem Rückflug in die Schweiz, wo er wohnte. Die Polizei ermittelte in der Sache – und wie es nun in einer Pressemitteilung heisst, konnte die Absturzursache inzwischen ermittelt werden. Die Beamten konnten ein Fremdverschulden ausschliessen und haben einen Flugfehler als Ursache für den Absturz eruiert. Um was für einen Fehler es sich dabei genau handelte, wird in der Mitteilung nicht genannt.

Pilot besass Flugzeug

Ersten Erkenntnissen zufolge stürzte das Flugzeug unmittelbar nach dem Start vom Flugplatz ab und wurde dabei zerstört. Vereinzelt wurde gemeldet, dass das Flugzeug ausgebrannt sei. Dies wird in der aktuellen Mitteilung dementiert. Es habe zwar eine kleine Brandentwicklung gegeben, diese konnte allerdings bereits in der Entstehung gelöscht werden.

Der verstorbene Pilot war zugleich Eigentümer des Flugzeugs, heisst es.

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