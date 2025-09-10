Sie wollte ihre verstorbene Katze so zurückholen: 2024 brachen in Elgg ZH mehrere Feuer aus. Diese soll Tamara P. gelegt haben. Der Schaden beläuft sich auf über 2,5 Millionen Franken. Jetzt muss sich die 45-Jährige vor Gericht verantworten.

Neun Brände in vier Monaten verursachten über 2,5 Millionen Franken Schaden

Sebastian Babic Reporter Blick

In der Zürcher Gemeinde Elgg bei Winterthur ZH geht vergangenes Jahr die Angst um. Ein Feuerteufel legt innert vier Monaten neun Brände an acht Orten. Wie durch ein Wunder kommen keine Menschen zu Schaden. Doch die Kosten haben es in sich: Summiert belaufen sich diese auf über 2,5 Millionen Franken. Dutzende Anwohner müssen in den betroffenen, teilweise dicht besiedelten Zonen während der Brände evakuiert werden.

Blick-Recherchen zeigen damals: Beim Feuerteufel handelt es sich mutmasslich um Tamara P.* (45). Sie lebt in der Gemeinde, in unmittelbarer Nähe der Brandherde. Sie wohnt alleine, ist Mutter einer Tochter im Teenageralter und leidet laut ihrem Umfeld unter psychischen Problemen.

Gemäss Anklage legte sie die Brände, um ihre verstorbene Katze Speedy von den Toten auferstehen zu lassen. Innere Stimmen hätten ihr das befohlen. Heute Mittwoch steht sie vor Gericht. Sie ist weitestgehend geständig.

Alkohol und Antidepressiva

Die Geschichte nimmt am 16. März 2024 kurz nach Mitternacht ihren Anfang. Tamara P. hat zwei Tage zuvor ihre Katze begraben. An diesem Abend trinkt sie Alkohol und nimmt Antidepressiva zu sich, als ihr eine innere Stimme sagt: «Du hast Speedy doch so geliebt. Ich gebe dir Speedy zurück, wenn du ein Feuer legst.» So der Wortlaut der Anklageschrift. Speedy – so hiess die heiss geliebte Katze der Angeklagten.

Es sollte der Startschuss zu einer gefährlichen Brandserie in Elgg werden, die Millionen von Franken kosten wird und die Bewohner in Angst und Schrecken versetzte.

0:46 Vorfall im April: Im Dorfkern von Elgg ZH brennt es

An diesem Abend begibt sich Tamara P. mit einem Gemisch aus Benzin, Motorenöl und Petroleum in einem Tomatensaucenglas zu einer Scheune, die an ihr Wohnhaus grenzt. Sie zündet eine Holztreppe an, beobachtet das Feuer einige Zeit. Offenbar überdenkt sie ihre Tat inmitten der Brandstiftung und tritt das Feuer wieder aus, bevor sie sich entfernt.

Nur: Das Holz glimmt weiter und entfacht einen Grossbrand. Fünf benachbarte Gebäude werden stark beschädigt, 40 Personen müssen evakuiert werden. Der Sachschaden: 2,3 Millionen Franken!

Ausschliesslich Sachschaden – ein kleines Wunder

Dass keine Person zu Schaden kommt, grenzt an ein Wunder. Die Anklage hält fest: «Die Beschuldigte wusste, dass die umliegenden Häuser bewohnt waren und die Bewohner aufgrund der späten Uhrzeit nicht oder zu spät sich selbst in Sicherheit bringen oder evakuiert werden könnten.»

Danach geht es im gleichen Stil weiter. Immer wieder konsumiert Tamara P. Alkohol, zusätzlich zu ihren Antidepressiva – und immer wieder hört sie die Stimme, die ihr verspricht, ihre Katze zurückzuholen, sollte sie weiterhin Brände legen. In der Folge setzt sie etwa ein Auto in Brand, weil sie Angst hat, es könne ihre tote Katze überfahren, falls diese wiederkomme.

Auch vor dem Heimatmuseum in Elgg machte P. keinen Halt. Hier meldet sich ihre innere Stimme sogar während der Brandstiftung, weil sich die Flammen nicht wie gewünscht ausbreiten, und schlägt ihr vor, Aussendekoration anzuzünden, um ein grösseres Feuer zu entfachen.

Anklage fordert drei Jahre Haft

Nach weiteren Brandstiftungen, wovon fünf nicht gelingen und vor Gericht als «versuchte Brandstiftung» taxiert werden, wird sie von der Polizei erwischt und Anfang Juli in Gewahrsam genommen. Der Gesamtschaden, den sie verursacht haben soll, liegt bei deutlich über 2,5 Millionen Franken. Zudem habe sie wissentlich Leib und Leben der Bewohner gefährdet.

Jetzt muss sich die 45-Jährige vor dem Bezirksgericht Winterthur verantworten. Zur Last gelegt werden ihr mehrfache qualifizierte und teilweise versuchte Brandstiftung. Weil laut einem forensisch-psychiatrischen Gutachten von «akuter Wiederholungsgefahr» auszugehen ist, sitzt die mutmassliche Feuerteufelin seit Juli 2024 in Haft. Bei einem Schuldspruch würde ihr diese angerechnet werden. Das Gutachten attestiert ihr auch eine verminderte Schuldunfähigkeit. Die Staatsanwaltschaft beantragt eine Freiheitsstrafe von drei Jahren und die Anordnung einer stationären Massnahme.



Blick tickert heute Mittwoch live aus dem Gerichtssaal.



* Name geändert