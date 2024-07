Tamara P. (44) soll die Brandstifterin von Elgg ZH sein. Sie sitzt in U-Haft. Nur: Dass sie überhaupt gefasst wurde – dafür soll ihr mutmasslich letzter Brandversuch verantwortlich sein. An einem kleinen, gelben Holzhäuschen mitten im Dorf.

Es ist ein kleines, gelbes Holzhaus mit roten Fensterläden und Verzierungen. Es steht vor einer Bodenwaage und gehört der Gemeinde Elgg ZH. Und: Das Häuschen mitten im Dorf zwischen Gemeindeverwaltung und Kirche dürfte bei der Festnahme der mutmasslichen Mehrfach-Brandstifterin Tamara P.* (44) vom letzten Sonntag eine entscheidende Rolle gespielt haben.

Laut Recherchen von Blick und wie sich bei einem Augenschein vor Ort zu bestätigt, hat es hinter dem Holzhäuschen zwei frische Brandspuren. Die sollen am Abend vor der Verhaftung von Tamara P. entstanden sein – mutmasslich gelegt von der Serien-Brandstifterin! Sie wohnte mit ihrer Tochter im Teenageralter ganz in der Nähe und soll schon andere Nachbargebäude angezündet haben.

War ein Polizeihund im Einsatz?

Sicher ist: Die noch kleinen Feuer wurden zum Glück rasch von jemandem entdeckt und gelöscht. Daraufhin soll – so hat es Blick im Umfeld von Tamara P. vernommen – die Polizei zum Holzhäuschen gekommen und sofort mit einem Spürhund eine Geruchsspur aufgenommen haben.

Mit Erfolg: Der Hund habe die Polizeibeamten daraufhin direkt bis zum Wohnhaus von Tamara P. geführt. Sie soll bereits zuvor auf dem Radar der Ermittler gewesen sein. Nur Stunden später wurde die arbeitslose Schweizerin zu Hause verhaftet. Ihr ehemaliger, langjähriger Nachbar und Vermieter, der Ex-SP-Kantonsrat Bernhard Egg (65), zeigte sich daraufhin völlig überrascht: «Ich bin absolut schockiert.»

Polizei gibt sich bedeckt

Ob Tamara P. auch der Brand vom Samstag am gelben Holzhaus zur Last gelegt wird, ist noch unklar. Die Polizei bestätigt den Brand am Vorabend der Verhaftung. «Das erwähnte Ereignis ist der Kantonspolizei Zürich bekannt und wird in die Ermittlungen einbezogen», sagt Sprecherin Carmen Surber auf Anfrage von Blick. Sie bestätigt auch eine mutmassliche Brandstiftung an dem Holzschopf. Und die mutmassliche Spur, die ein Polizeihund dort aufgenommen und unter anderem zur Verhaftung geführt haben soll? Surber dazu: «Detaillierte Angaben zur Verhaftung der Täterin können wir aus ermittlungstaktischen Gründen nicht machen.»

So oder so: In Elgg atmen die Bürgerinnen und Bürger auf, dass die mutmassliche Brandstifterin nun gefasst wurde. Tamara P. soll laut Polizei und Staatsanwaltschaft weitgehend geständig sein, Brände im Dorf gelegt zu haben. Eine ältere Passantin beim gelben Holzschopf sagt erleichtert: «Jetzt kann ich endlich wieder ruhig schlafen.»

* Name geändert