Die Kantonspolizei Zürich hat am Sonntag in Elgg ZH eine 44-jährige Frau wegen Verdachts auf Brandstiftung festgenommen. Sie wird dringend verdächtigt, für mehrere Brandstiftungen in der Zürcher Gemeinde verantwortlich zu sein. Sie ist nicht bei der Feuerwehr.

1/5 Tamara P.* (44) ist die mutmassliche Brandstifterin von Elgg ZH. Sie wurde am Sonntag verhaftet.

In den vergangenen Monaten ist es in Elgg ZH zu einer Serie von Brandstiftungen gekommen. Die Kantonspolizei Zürich hat am Sonntag in Elgg eine tatverdächtige Frau (44) festgenommen.

Blick weiss: Tamara P.* (44) ist die mutmassliche Brandstifterin von Elgg ZH! Sie wohnte alleine, mitten im Dorf, und hat eine Tochter im Teenager-Alter. «Sie hatte psychische Probleme», sagt eine Bekannte von ihr zu Blick. «Aber sie war eigentlich immer ganz nett!» Sie könne es sich nicht vorstellen, warum die Frau das getan haben soll. «Ich und auch viele andere im Dorf sind schockiert. Aber auch froh, dass hoffentlich die richtige Person gefasst ist.»

Die ortsansässige Schweizerin ist weitgehend geständig, wie die Kantonspolizei Zürich und die Staatsanwaltschaft mitteilen. Die festgenommene Frau sei nicht Mitglied der Feuerwehr, sagte die Elgger Gemeindepräsidentin Ruth Büchi-Vögeli (SVP) auf Anfrage von Keystone-SDA. «Für uns ist es eine grosse Erleichterung, dass die Person nicht mehr im Dorf ist.»

Strassenlampen wurden nachts nicht gelöscht

Vor allem jene Einwohnerinnen und Einwohner, die in Holzhäusern leben würden, hätten in den vergangenen Monaten grosse Angst gehabt. Am Mittwoch an der Gemeinderatssitzung wird besprochen, ob die Strassenlampen während der Nacht nun wieder gelöscht werden. Um das Sicherheitsgefühl zu erhöhen, blieben diese seit Monaten nachts angestellt.



Im Landstädtchen bei Winterthur kam es in der ersten Jahreshälfte 2024 zu einer ganzen Serie von Brandstiftungen. Mehrfach wurden Gebäude angezündet oder es wurde versucht. Ein Grossbrand im Ortskern Mitte März richtete grossen Sachschaden an mehreren Häusern an.



Die Ermittlungen gegen die festgenommene Frau dauern laut Mitteilung noch an. Die Staatsanwaltschaft eröffnete ein Strafverfahren und beantragte beim Zwangsmassnahmengericht Untersuchungshaft.



Auch in Bonstetten ZH kam es im ersten Halbjahr zu einer Brandserie. Ende Mai nahm die Polizei dort einen jungen Feuerwehrmann als Tatverdächtigen fest.

*Name geändert