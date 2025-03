Zürcher will Handynummer für 100'000 Franken verkaufen

Diese exklusive Nummer wird aktuell auf Ricardo versteigert. Foto: RICARDO

Darum gehts Telefonnummer zum Verkauf: exklusive Gelegenheit für Individualität und Prestige

Besitzer verkauft Nummer seit zwei Jahren, sieht Verlust als oberflächlich

Aktuelle Auktion bei 3510 Franken, Sofortkauf für 100'000 Franken möglich

Daniel Macher Redaktor News

Heutzutage gehört sie zu einem wie das eigene Geburtsdatum: die Telefonnummer. Dabei ist sie oft mehr als eine Aneinanderreihung von Zahlen. Sie ist Identität. Manche schleppen ihre schon seit Jahren mit sich herum. Zahlen Extragebühren, um sie bei einem Anbieterwechsel mitnehmen zu können. Ein Nummernwechsel wäre eine Tragödie.

Andere kennen ihre Nummer gar nicht, wenn sie danach gefragt werden. Warum auch? Steht ja sowieso im Telefon. Und ausserdem: Wer kann sich schon die ganzen Zahlen merken? Eine einfache Nummer käme da gelegen. Wie zum Beispiel: 076 777 77 77.

Bis zum 21. März noch kannst du diese Nummer auf der Plattform Ricardo ersteigern. Das Startgebot lag bei 10 Franken, aktuell liegt die Auktion bei 3510 Franken (Stand 12 Uhr). Sofort geht natürlich auch – für stattliche 100'000 Franken.

«Verlust hält sich in Grenzen»

«Sichern Sie sich eine der exklusivsten Telefonnummern in der Schweiz», heisst es in der Anzeige des Zürchers. «Diese exklusive Gelegenheit richtet sich an ernsthafte Interessenten, die Wert auf Individualität und Prestige legen.»

Stefan S.*, der die Nummer seit letztem Freitag zum Verkauf anbietet, nutzt die Nummer seit zwei bis drei Jahren selbst, wie er Blick erzählt. Als er erfahren hatte, dass auch andere ihre Nummern versteigern, habe er sich dazu entschlossen, es auch zu tun. Auf die Frage, ob ihm der Verkauf der Nummer schwerfalle, sagt er: «Nein, der Verlust hält sich in Grenzen, da es sich doch nur um etwas Oberflächliches handelt.»

* Name bekannt