Wertvollste Münzen der Welt werden in Zürich versteigert

Wertvollste Münzen der Welt werden in Zürich versteigert

1/7 Das Highlight ist eine der ältesten Goldmünzen Skandinaviens – ein Bild des dänischen Königs Hans aus dem Jahr 1496. Dieses Sammlerstück wurde für 1,33 Millionen Dollar verkauft. Foto: Stack's Bowers Galleries

Auf einen Blick Münzsammlung von Lars Emil Bruun wird in Zürich versteigert

Sammlung war 100 Jahre unter Verschluss als Notreserve

550 Münzen im Wert von 1000 bis mehreren Hunderttausend Franken Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Nicola Imfeld Teamlead Wirtschaft-Desk

Das Zürcher Baur au Lac wird Mitte März zum Hotspot von Münzsammlern! Zumindest von jenen, die ordentlich viel Geld auf dem Konto haben. Das Auktionshaus Stack's Bowers versteigert vom 13. bis 16. März einen Teil der wertvollsten Münzsammlung, die je auf den Markt gekommen ist im Zürcher Nobel-Hotel. Dies teilte Stack's Bowers am Dienstag mit. Insgesamt hat die Sammlung einen Wert von über 70 Millionen Franken.

Es handelt sich um die Münzen des dänischen Kaufmanns Lars Emil Bruun (1852–1923). Er sammelte über 60 Jahre lang Banknoten, Medaillen und vor allem skandinavische Münzen. Über 20'000 an der Zahl. Die Sammlung blieb 100 Jahre unter Verschluss. Der Grund? Bruun verfügte in seinem Testament, dass seine Sammlung als Notreserve für die dänische Nationalsammlung dienen sollte – falls diese jemals zerstört werden würde. Erst nach 100 Jahren dürften seine Münzen verkauft werden, um seinen Nachkommen zugutezukommen, so der letzte Wunsch von Bruun.

Der Mann aus einem Vorort von Kopenhagen befürchtete schlimme Kriege in Europa – und rechnete mit der «vollständigen Zerstörung» seiner Münzsammlung. Deshalb wollte er diese unbedingt versteckt halten. Recht behielt er zumindest im ersten Punkt. 16 Jahre nach seinem Tod begann der Zweite Weltkrieg, der schätzungsweise 70 Millionen Menschen das Leben kostete.

Münzen ab 1000 Franken in Zürich

Mittlerweile ist ein Jahrhundert verstrichen – die Frist ist im September 2023 abgelaufen. Der erste Teil der Kollektion kam im vergangenen September in Kopenhagen unter den Hammer. Und erzielte einen Gesamterlös von umgerechnet 14,6 Millionen Franken. Unter den 286 dänischen, norwegischen und schwedischen Münzen der Auktion befanden sich viele Einzelstücke – teilweise aus dem späten 15. Jahrhundert, teilte Stack's Bowers mit. «Allen voran der einzigartige dänische Goldnoble von König Hans aus Privatbesitz, der für 1,33 Millionen Dollar verkauft wurde und damit den bisherigen Weltrekord für eine skandinavische Münze mehr als verdreifachte.»

Bei der Versteigerung im Zürcher Baur au Lac sollen nun 550 weitere Münzen aus Bruuns Sammlung versteigert werden – erwartet werden rund 10 Millionen Franken. Sie haben gemäss der Mitteilung einen Wert von 1000 Franken bis zu mehreren Hunderttausend Franken. «Münzsammler haben den Verkauf der Bruun-Sammlung seit über einem Jahrhundert erwartet. Wir hatten viele verzweifelte Sammler mit bescheideneren Budgets, die bei der ersten Bruun-Auktion im letzten Jahr nur von der Seitenlinie aus zusehen konnten», heisst es in der Mitteilung. In Zürich sollen Sammler «aller Art» in der Lage sein, eine Münze von Bruuns Sammlung abzustauben.