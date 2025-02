Wegen Trump geht der Goldpreis durch die Decke. Jetzt sind 3000 Dollar im Visier. Deshalb ist auch das Schweizer Goldvreneli sehr beliebt. Aber welche anderen berühmten Goldmünzen gibt es? Und was taugen sie als Anlage?

Fünf berühmte Münzen, mit denen du in Gold investieren kannst

Auf einen Blick Goldpreis erreicht Rekordhöhe aufgrund von Trumps Zollkrieg und Anlegerflucht

Bekannte Anlagemünzen haben ungefähr den Wert des enthaltenen Goldes

Gabriel Knupfer Redaktor Wirtschaft

Donald Trump (78) treibt mit seinem Zollkrieg viele Menschen in den «sicheren Hafen» Gold. Der Goldpreis knackt einen Rekord nach dem anderen. Eine Feinunze (31 Gramm) ist aktuell rund 2650 Franken wert. Bereits ist die runde Marke von 3000 Dollar (etwa 2735 Franken) in Sicht.

Wer in Gold anlegen will, kann dies mit sogenannten Anlagemünzen tun. Anders als das Schweizer Goldvreneli, das lange als Zahlungsmittel genutzt wurde, dienten diese Münzen von Anfang an als reine Geldanlagen. Zwar haben auch die Anlagemünzen oft einen aufgedruckten Nennwert. Doch dieser ist normalerweise weit kleiner als der Goldwert.

Der Sammlerwert, der beim Vreneli weit über dem Goldpreis liegen kann, ist bei Anlagemünzen weniger wichtig. Entscheidend für die Wahl der Anlagemünze ist der Goldgehalt und die Wiederverkaufbarkeit. Denn es ist klar: Gold ist nicht immer einfach zu verkaufen. Oft versuchen dubiose Händler, altes Gold in Form von Schmuck oder Münzen weit unter dem Wert zu kaufen.

Blick zeigt fünf berühmte Goldmünzen, die leicht verfügbar und verkaufbar sind.

1 Krügerrand (Südafrika)

Die berühmteste Anlagemünze der Welt stammt aus Südafrika. Der Staat gibt den Krügerrand seit 1967 heraus, um das im Land geförderte Gold zu vermarkten. Die Münze zeigt den ehemaligen Präsidenten Paul Kruger (1825–1904) auf der Vorderseite und einen Springbock auf der Rückseite.

Der Krügerrand ist in Südafrika offizielles Zahlungsmittel, wobei der Wert an jedem Werktag aufgrund des Goldpreises festgelegt wird. Bis heute sind über 60 Millionen Stück in Umlauf.

Ein Krügerrand ist ein bisschen weniger wert als sein Goldgehalt, weil er eingeschmolzen werden müsste, um das Gold (92 Prozent) vom ebenfalls enthaltenen Kupfer zu trennen (8 Prozent).

2 Maple Leaf (Kanada)

Auch Kanada ist ein wichtiges Förderland von Edelmetallen – und gibt eine berühmte Goldmünze heraus. Der Name Maple Leaf bezieht sich auf das Ahorn-Blatt auf der Rückseite, die Vorderseite zeigt aktuell den britischen König Charles (76).

Besonders am Maple Leaf ist der hohe Goldgehalt von 99,99 Prozent. Der Nennwert reicht von 0,5 bis 50 kanadische Dollar, wobei der Goldwert um ein Vielfaches höher ist. Die Münze ist auch in Silber, Platin und sogar Palladium erhältlich.

3 Gold Eagle (USA)

Der American Gold Eagle ist ebenfalls eine der meistgehandelten Goldmünzen der Welt und wird von jeder Bank angenommen. Wie der Krügerrand besteht er aus rund 92 Prozent Gold, was ihn etwas robuster macht als die reineren Münzen.

Der Gold Eagle zeigt die Freiheitsgöttin «Lady Liberty» auf der Vorderseite und seit 2021 den Kopf eines Weisskopfseeadlers auf der Rückseite. Vorher war stattdessen ein Adlerpaar mit Horst abgebildet.

4 Panda (China)

Etwas weniger bekannt ist die Panda-Goldmünze aus China. Sie hat einen Goldgehalt von 24 Karat (99,9 Prozent). Die Volksrepublik gibt den Panda seit 1982 heraus.

Die Vorderseite zeigt den Himmelstempel in Peking und die Rückseite ein jährlich wechselndes Panda-Motiv. Das macht die Münze nicht nur zu einem Anlageobjekt, sondern auch zu einem schönen Sammlerstück.

5 Wiener Philharmoniker (Österreich)

Eine wichtige Anlagemünze stammt ganz aus der Nähe: Der Wiener Philharmoniker ist mit 99,99 Prozent Goldgehalt eine der reinsten Anlagemünzen und wurde seit 1989 ebenfalls millionenfach geprägt.

Die Münzen sind ein offizielles Zahlungsmittel mit einem symbolischen Nennwert von 4 bis 100 Euro. Zum Vergleich: Der Goldwert der Wiener Philharmoniker in den verschiedenen Grössen beträgt aktuell 110 bis 2830 Euro.