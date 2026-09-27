Hitzemarke von 30 Grad auf Alpennordseite geknackt!

Es ist historisch: Noch nie wurde so spät im Jahr ein Hitzetag auf der Alpennordseite registriert. Heute wurde die Hitzemarke von 30 Grad in Basel-Binningen geknackt!

Janine Enderli Redaktorin News

Rekordhitze im Herbst: Auf der Schweizer Alpennordseite wurde am Sonntag Geschichte geschrieben. Noch nie seit Beginn der Messungen fiel die 30-Grad-Marke so spät im Jahr. An der Messstation Basel-Binningen kletterte das Thermometer am Nachmittag auf 30 Grad und bescherte der Region einen historischen Hitzetag, wie «Meteo News» auf X schreibt.

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Meteorologen sprechen aktuell von einer aussergewöhnlichen Wetterlage. Vom Herbst ist noch nicht viel zu sehen, betonte Meteorologe Roger Perret am Samstag im Gespräch mit Blick.

Selbst für Altweibersommer ist es heiss

Die Temperaturen sind sogar für den Altweibersommer noch etwas zu hoch. «Normal wären so um die 20 Grad», sagt er. Im Gegensatz zum richtigen Sommer wird es nun aber immerhin in den Nächten deutlich kühler, da diese immer länger werden.

Neben Basel-Binningen schoss das Thermometer auch an weiteren Orten regelrecht in die Höhe. In Delsberg wurden 29,6 Grad gemessen und in Fahy JU 28,8 Grad.