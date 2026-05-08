Noch lacht die Sonne vom Himmel. Doch das ändert sich bald. Wer grillieren will, sollte nicht zu lange warten.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Am Samstag bis 24 Grad, schwache Bise, ideales Grillwetter

Ab Sonntag Wetterwechsel: Regen, Gewitter und sinkende Temperaturen

Montag Tiefdruckzentrum über Osteuropa bringt Kaltfront, Dienstag bis 24 Grad

Johannes Hillig Redaktor News

Geniess die Sonne, solange es geht! Am Freitag locken bis zu 22 Grad, der Samstag legt sogar noch eine Schippe drauf. «Im Vergleich zu Freitag steigen die Temperaturen weiter an, mit 22 bis 24 Grad wird es angenehm warm. Dazu weht weiterhin nur eine schwache Bise», schreibt Klaus Marquardt von Meteo News in seiner Prognose für die kommenden Tage.

Ach ja, das klingt doch toll. Doch das Frühlings-Glück ist kurz. Der Meteorologe Marquardt zum Wetterwechsel: «Allerdings geht es nicht in dieser Form weiter, schon am Sonntag erreicht uns der nächste Schwall feuchter Luft.» Im Klartext: Regen, Regen, Regen!

«Dann ziehen Regengüsse auf»

Grill-Fans aufgepasst: Wer den Rost anwerfen will, muss das am Samstag tun! Bei 22 bis 24 Grad bleibt es fast überall trocken. Nur in den Bergen drohen vereinzelte Spritzer. «Zum überwiegenden Teil bleibt es aber auch hier trocken», erklärt der Wetter-Experte.

Der Sonntag beginnt auch schön. Trügerisch schön. «Im Laufe des Nachmittags ziehen dann aber auch hier Regengüsse durch, auch eingelagerte Gewitter sind möglich. Die Temperaturen gehen überall zurück, im Osten werden vor dem Regen noch 20 bis 21 Grad erreicht.»

«Die nächste Störung erreicht uns»

Und der Montag wird nicht besser. Viele Wolken am Himmel, gefüllt mit jeder Menge Regen. Dazu kann es auch donnern und blitzen. Schuld an der Wetter-Misere: ein Tiefdruckzentrum über Tschechien und Polen. Und nicht nur das: «Zu dem erwähnten Tief gehört auch eine Kaltfront, sie erreicht am Montagabend oder in der Nacht auf Dienstag die Alpennordseite.»

Der Dienstag wird deswegen ebenfalls nass. Aber dann tut sich was am Himmel. «Im Laufe des Tages beruhigt sich das Wetter mehr und mehr, die Wolken lockern sich auf und geben der Sonne immer mehr Platz, vorhandene Schauer klingen ab.» Es wird wieder wärmer. Bis zu 24 Grad! Am Mittwoch können wir verschnaufen, aber nur kurz. Die Aussichten? Trüb! Marquardt: «Die nächste Störung erreicht uns am Donnerstag und leitet dann wohl eine längere tiefdruckbestimmte Wetterphase ein.»