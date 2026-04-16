Ermittlungen gegen vier weitere Personen eingeleitet

Von Janine Enderli, Redaktorin am Newsdesk

Mehr als 100 Tage sind nach dem Silvester-Inferno von Crans-Montana vergangen. Seit Mitte März ermittelt die Walliser Staatsanwaltschaft gegen ​insgesamt neun Personen​. Nun hat die Staatsanwaltschaft offenbar eine Strafuntersuchung gegen vier weitere Personen eingeleitet, wie ​«Le Nouvelliste»​ unter Berufung auf die Nachrichtenagentur Keystone-SDA schreibt.

Der derzeitige Gemeinderat, der für die Sicherheit der Gemeinde Crans-Montana zuständig ist, wurde demnach vorgeladen – genauso wie der Stellvertreter der Abteilung für öffentliche Sicherheit. Bis anhin wurde nur der ehemalige Gemeinderat für Sicherheit befragt.

Der ehemalige Gemeindepräsident von Chermignon (2009–2016), Jean-Claude Savoy, muss sich Mitte Mai ebenfalls der Fragen der Staatsanwälte und Anwälte stellen. Bei der vierten Person handelt es sich um den ehemaligen Gemeinderat für öffentliche Sicherheit von der Gemeinde Chermignon. Am 1. Januar 2017 fusionierte Chermignon mit den Gemeinden Mollens, Montana und Randogne zur Gemeinde Crans-Montana.

Insgesamt wächst die Liste der Personen, gegen die ermittelt wird, also auf 13 an.

In den vergangenen Tagen wurden täglich Gemeindeangestellte der Gemeinde Crans-Montana befragt – darunter auch Gemeindepräsident Nicolas Féraud. Er gab an, nichts von fehlenden Kontrollen gewusst zu haben.

Zudem stand der Verdacht im Raum, der Gemeindepräsident könnte sich mit einem anderen Angeklagten im Geheimen abgesprochen haben. Am Mittwoch wurde Kevin Barras (36), ehemaliger Gemeinderat und Sicherheitsvorsteher von Crans-Montana, vernommen. Während seiner Anhörung erzählte dieser, er habe Féraud den letzten Tagen zweimal getroffen, darunter einmal am Dienstag in dessen Wohnung. Das berichtete ​RTS​ mit Berufung auf mehrere anonyme Quellen.