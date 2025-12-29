DE
Er gesteht alles
Berner Polizei wartet nach Flucht an Wohnort von Raser

Die Berner Kantonspolizei stoppte am Sonntag einen Autofahrer nach einer riskanten Flucht. Der Mann raste ohne gültigen Fahrausweis und ignorierte Anhalteaufforderungen. Sein Fahrzeug wurde beschlagnahmt, er muss sich vor Gericht verantworten.
Publiziert: 16:44 Uhr
|
Aktualisiert: 16:53 Uhr
Hier fiel einer Polizeipatrouille der Autofahrer auf.
Foto: Google Street View

Darum gehts

  • Die Polizei stoppte am Sonntag einen flüchtenden Autofahrer
  • Der Mann hatte keinen gültigen Fahrausweis und gestand die Flucht
  • Die Verfolgung begann nahe Flamatt FR auf der Autobahn A12
Die Berner Kantonspolizei hat am Sonntagabend nach einer waghalsigen Fluchtfahrt einen Autolenker angehalten. Der Mann hatte keinen gültigen Fahrausweis. Sein Auto wurde beschlagnahmt.

Zuvor war der Autofahrer in der Nähe von Flamatt FR auf der Autobahn A12 einer Polizeipatrouille aufgefallen. Der Automobilist war viel zu schnell unterwegs und verstiess gegen die Verkehrsregeln.

Autofahrer gesteht alles

Als ihn die Einsatzkräfte kontrollieren wollten, floh der Autofahrer Richtung Bern. Die Berner Kantonspolizei nahm die Nachfahrt auf, wie sie in einer Mitteilung vom Montag schreibt.

Der Lenker verliess bei Niederwangen BE die Autobahn und raste mit stark überhöhter Geschwindigkeit Richtung Bern. Auch weitere Aufforderungen zum Anhalten ignorierte der Mann. Auf seiner Fluchtfahrt beging er weitere Verkehrsregelverstösse.

Die Polizei brach schliesslich die Nachfahrt aus Verhältnismässigkeitsgründen ab. Sie machte den Autofahrer wenig später an seinem Wohnort ausfindig. Der Mann zeigte sich geständig, er wird sich vor der Justiz verantworten müssen.

