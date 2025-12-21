DE
Auto kracht in Worb BE in Hausmauer
Lenkerin tot, Beifahrer schwer verletzt

Bei einem Selbstunfall in Worb wurde eine Autofahrerin tödlich verletzt. Ihr Beifahrer wurde mit der Rega ins Spital gebracht.
Publiziert: 10:50 Uhr
Aktualisiert: vor 43 Minuten
In Worb im Kanton Bern kam es zu einem schweren Unfall.
Foto: Google Maps
Angela Rosser
Journalistin News

Am Samstagnachmittag ereignete sich kurz vor 16.40 Uhr in Worb bei der Bodengasse ein schwerer Verkehrsunfall. Wie die Kantonspolizei Bern in einer Mitteilung schreibt, war das Auto auf der Bollstrasse von Boll herkommend Richtung Worb unterwegs. Aus noch zu klärenden Gründen überfuhr die Lenkerin den Kreisel, krachte in die Hausmauer einer Werkstatt und kam schlussendlich auf einem Feld zum Stillstand.

Die Polizei informiert weiter, dass die Lenkerin trotz umgehend eingeleiteter Rettungsmassnahmen noch auf der Unfallstelle verstarb. Der Beifahrer wurde schwer verletzt und mit der Rega ins Spital gebracht. Sein Zustand ist kritisch, so die Polizei. Zur Identifikation der Verstorbenen bestehen konkrete Hinweise, die formelle Identifikation steht noch aus.

