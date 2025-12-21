Bei einem Selbstunfall in Worb wurde eine Autofahrerin tödlich verletzt. Ihr Beifahrer wurde mit der Rega ins Spital gebracht.

Angela Rosser Journalistin News

Am Samstagnachmittag ereignete sich kurz vor 16.40 Uhr in Worb bei der Bodengasse ein schwerer Verkehrsunfall. Wie die Kantonspolizei Bern in einer Mitteilung schreibt, war das Auto auf der Bollstrasse von Boll herkommend Richtung Worb unterwegs. Aus noch zu klärenden Gründen überfuhr die Lenkerin den Kreisel, krachte in die Hausmauer einer Werkstatt und kam schlussendlich auf einem Feld zum Stillstand.

Die Polizei informiert weiter, dass die Lenkerin trotz umgehend eingeleiteter Rettungsmassnahmen noch auf der Unfallstelle verstarb. Der Beifahrer wurde schwer verletzt und mit der Rega ins Spital gebracht. Sein Zustand ist kritisch, so die Polizei. Zur Identifikation der Verstorbenen bestehen konkrete Hinweise, die formelle Identifikation steht noch aus.