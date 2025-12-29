Am Montagmorgen ist es in Mörigen zu einem Bahnunfall gekommen. Dabei verstarb eine Frau. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Die Kantonspolizei Bern hat am Montag kurz vor 8.50 Uhr, die Meldung über einen Bahnunfall in Mörigen erhalten.

Gemäss ersten Erkenntnissen geriet eine Frau aus noch zu klärenden Gründen beim Bahnhof Mörigen auf die Geleise. Trotz der sofort eingeleiteten Notbremsung erfasste ein einfahrender Zug die Frau. Diese erlag noch auf der Unfallstelle ihren Verletzungen. Es bestehen konkrete Hinweise auf die Identität der Verstorbenen, die formelle Identifikation steht indes noch aus.

Nebst den Einsatzkräften der Kantonspolizei Bern standen auch ein Ambulanzteam sowie die Feuerwehr Täuffelen und die Berufsfeuerwehr Biel im Einsatz. Die Passagiere des Zuges konnten alle unverletzt evakuiert und mit Bussen abgeholt werden. Die betroffene Bahnstrecke wurde während rund drei Stunden gesperrt. Die Ermittlungen zum Unfall wurden unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Berner Jura-Seeland aufgenommen.