Am Freitag fuhr ein Skifahrer in Diemtigen BE in einen Pfosten und blieb regungslos liegen. Der 16-jährige Schweizer verstarb noch an der Unfallstelle. Die Umstände des Unfalls werden untersucht.

Marian Nadler

Am Freitag, kurz nach 16.15 Uhr, wurde die Berner Kantonspolizei über einen Unfall im Skigebiet Wiriehorn informiert. Dort war ein Skifahrer auf einer markierten Piste von Nüegg in Richtung Wiriehorn-Skiliftstation gefahren, als er aus noch ungeklärten Gründen im Gebiet Allmiried mit einem Pfosten kollidierte. Er stürzte und blieb regungslos liegen.

Der Begleiter des Skifahrers und mehrere andere leisteten Erste Hilfe und alarmierten den Rettungsdienst. Trotz der sofortigen Rettungsmassnahmen verstarb der schwer verletzte Skifahrer noch an der Unfallstelle. Bei dem Verstorbenen handelte es sich um einen Schweizer (†16) aus dem Kanton Bern. Das schreibt die Polizei in einer Medienmitteilung.

Neben verschiedenen Diensten der Berner Kantonspolizei wurden bei dem Einsatz die Skipatrouille und der Rettungsdienst Wiriehorn, ein Rega-Team und das Care Team des Kantons Bern mobilisiert. Die zuständige Staatsanwaltschaft hat die Berner Kantonspolizei mit der Untersuchung beauftragt, um den genauen Hergang des Unfalls zu ermitteln.