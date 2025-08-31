DE
FR
Abonnieren
Was Femizide in jungen Frauen auslösen
5:24
Gespräch über Gewalt und Angst:Was Femizide in jungen Frauen auslösen

«Eine der besten KI-Lösungen der Welt»
Bernerin entwickelt Chatbot gegen häusliche Gewalt

In Senegal kam Rhiana Spring die Idee, einen Chatbot gegen häusliche Gewalt zu entwickeln. Das Produkt ist so gut, dass es sogar von den Vereinten Nationen ausgezeichnet wurde.
Publiziert: 19:35 Uhr
|
Aktualisiert: 20:02 Uhr
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/5
Der Chatbot ist über die Webseite sophia.chat erreichbar.
Foto: Screenshot sophia.chat

Darum gehts

  • Bernerin entwickelt Chatbot gegen häusliche Gewalt nach prägender Erfahrung in Senegal
  • Chatbot «Sophia» informiert über Hilfsangebote und unterstützt bei Beweissammlung
  • 41'000 Nutzer in 172 Ländern verwenden bereits den preisgekrönten Chatbot
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
BlickMitarbeiter54.jpg
Fabrice ObristRedaktor News

Als Uno-Mitarbeiterin war Rhiana Spring (36) in Senegal. Vergeblich versuchte sie dort, einem Flüchtlingsmädchen den Zugang zu einer Schule zu ermöglichen. Erst durch eine zufällige Begegnung konnte sie das Mädchen schlussendlich doch noch einschulen lassen, wie sie gegenüber SRF ausführt.

Diese Erfahrung war prägend – Spring wurde klar, dass es einen Mangel an Verbindung zwischen Menschen in Not und passenden Hilfsangeboten gibt. Dies inspirierte die Bernerin 2021, einen Chatbot namens «Sophia» zu entwickeln. Der Chatbot funktioniert ähnlich wie ChatGPT, ist jedoch auf häusliche Gewalt spezialisiert. Er informiert über Hilfsangebote, hilft beim Beweisesammeln oder unterstützt sogar bei der Planung einer möglichen Flucht.

«Wollen die Hemmschwelle senken»

Für diese Spezialisierung hat sich Spring entschieden, weil es gerade für Frauen ein grosses Thema ist. «Häusliche Gewalt gibt es in jedem Land, jeder Gesellschaftsform, jeder sozialen Schicht.» Auf traurige Weise verdeutlicht sich das Problem derzeit auch in der Schweiz: Seit Beginn des Jahres hat es hierzulande mindestens 22 Femizide gegeben.

Mehr zum Thema Femizid
«Ich bin 100 Prozent unschuldig»
«Bin 100 Prozent unschuldig»
Schweizer soll Freundin (†27) aus Fenster gestossen haben
Tötete Ivica T. (51) seine Ex an seiner Geburtstags-Party?
Mit Video
Femizid in Neuhausen SH
Tötete Ivica T. (51) seine Ex Maria P. (†47) an seiner Geburtstags-Party?

Ausserdem schweigen Opfer von häuslicher Gewalt oft und trauen sich nicht, sich Hilfe zu holen. «Mit Sophia wollen wir die Hemmschwelle senken», so die 36-Jährige. Gleichzeitig betont sie aber: «Es ist keine Notfallnummer – wer akut Hilfe benötigt, muss sich bei der Polizei melden.»

Bereits nächste App geplant

Die App wird bereits rege genutzt. Rund 41'000 Nutzer in 172 Ländern verzeichnet der Chatbot bereits – und Spring will weiter expandieren. Vergangenen Juli wurde die App von der Uno sogar mit dem «AI for Good Impact Award 2025» ausgezeichnet. «Die Uno sagte, unser Chatbot sei eine der besten KI-Lösungen der Welt.» Geld bringe die Auszeichnung zwar nicht, dafür aber Kontakte.

Doch Spring gibt sich noch lange nicht zufrieden. Mit ihrem Team arbeitet sie derzeit bereits an der nächsten Innovation. Es soll eine App sein, die sexistische Kommentare auf kurze, aber humorvolle Art kontert. «Sophia bekämpft häusliche Gewalt als Symptom. Jetzt möchte ich einen Schritt weiter gehen, zu den Wurzeln der Gewalt an Frauen.»

Hilfe bei sexueller, häuslicher oder körperlicher Gewalt

Bist du von sexueller, häuslicher oder körperlicher Gewalt betroffen oder kennst eine betroffene Person? Hier findest du Unterstützung:

Opferhilfe Schweiz: Hilfe bei sexueller, psychischer oder physischer Gewalt.

Castagna: Anlaufstelle für sexuell ausgebeutete Kinder und Jugendliche und in der Kindheit ausgebeutete Frauen und Männer.

BIF Beratungsstelle für Frauen: Hilfe bei Gewalt in Ehe und Partnerschaft

Bist du von sexueller, häuslicher oder körperlicher Gewalt betroffen oder kennst eine betroffene Person? Hier findest du Unterstützung:

Opferhilfe Schweiz: Hilfe bei sexueller, psychischer oder physischer Gewalt.

Castagna: Anlaufstelle für sexuell ausgebeutete Kinder und Jugendliche und in der Kindheit ausgebeutete Frauen und Männer.

BIF Beratungsstelle für Frauen: Hilfe bei Gewalt in Ehe und Partnerschaft

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen