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CEO nach der Mitteilung
«Wir haben sofort ein Krisenteam gebildet»

Nach dem Bus-Unglück zwischen Zernez GR und Susch GR tritt der CEO des betroffenen Reisebusunternehmens vor die Medien.
Publiziert: 18:34 Uhr
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Aktualisiert: 18:57 Uhr
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