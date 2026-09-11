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Nach Car-Unfall im Engadin: CEO nun auch vor Ort
CEO nach der Mitteilung
«Wir haben sofort ein Krisenteam gebildet»
Nach dem Bus-Unglück zwischen Zernez GR und Susch GR tritt der CEO des betroffenen Reisebusunternehmens vor die Medien.
Publiziert: 18:34 Uhr
|
Aktualisiert: 18:57 Uhr
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