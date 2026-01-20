Trump reist in die Schweiz und Demonstrierende ziehen durch die Strassen. In Zürich zertrümmerten einige Chaoten Fensterscheiben, zündeten Abfallcontainer an und bewarfen die Polizei mit Steinen.

Darum gehts Anti-Trump-Demo in Zürich eskaliert am 19. Januar mit Sachschäden

Polizei nutzte Reizstoff und Wasserwerfer gegen Steine werfende Demonstranten

Mehrere Tausend Menschen nahmen an der Protestaktion gegen Trump teil

Bei einer bewilligten Anti-Trump-Demonstration in Zürich ist es am Montagabend zu Ausschreitungen und Sachbeschädigungen gekommen. An der Kundgebung zum Auftakt des WEF nahmen einige Tausend Personen teil, wie die Stadtpolizei Zürich am späten Abend mitteilte.

Der Demonstrationszug mit dem Motto «Trump still not welcome!» setzte sich kurz vor 19 Uhr bei der Stadthausanlage in Bewegung und führte durch die Stadtkreise 1 und 4 bis zum Helvetiaplatz, wo ein Teil der Teilnehmenden gegen 20.30 Uhr eintraf.

Farbe und zerbrochenes Glas

Unterwegs wurden laut Polizeiangaben wiederholt Böller, Rauchpetarden und anderes Feuerwerk gezündet. Gemäss Mitteilung kam es entlang der Route zudem zu Sprayereien, Farbbeutelwürfen gegen Fassaden sowie zu eingeschlagenen Schaufensterscheiben an der Ecke Bahnhofstrasse/Uraniastrasse. Die Höhe des Sachschadens sei noch unbekannt.

Ein weiterer Teil der Demonstrierenden, darunter Angehörige des sogenannten schwarzen Blocks, hätten sich nach dem Ende der bewilligten Kundgebung nicht zum Helvetiaplatz begeben, sondern eine unbewilligte Nachdemonstration im Bereich Militär- und Kasernenstrasse formiert.

Polizei geht mit Reizstoff gegen Chaoten vor

Nachdem eine dort errichtete Blockade zunächst toleriert worden sei, habe die Polizei diese kurz nach 21.30 Uhr mit einem Wasserwerfer aufgelöst. In der Folge seien Einsatzkräfte mit Steinen und Feuerwerk beworfen worden. Die Polizei habe Reizstoff und Gummischrot eingesetzt.

Auf dem Weg zum Helvetiaplatz wurden laut Polizei weitere Sachbeschädigungen verübt, darunter beschädigte Scheiben an einer Tramhaltestelle. Zudem hätten die Chaotinnen und Chaoten Barrikaden errichtet und mehrere Abfallcontainer in Brand gesetzt. Die Berufsfeuerwehr von Schutz & Rettung Zürich sei zum Löschen ausgerückt. Die Demonstration habe sich kurz vor 23 Uhr aufgelöst.

Protest gegen WEF-Auftritt

Zwei Polizisten wurden laut den Angaben von Steinen getroffen, seien jedoch unverletzt geblieben. Meldungen über verletzte Demonstrantinnen und Demonstranten lagen der Polizei zunächst nicht vor.

Zur Demonstration aufgerufen hatte die linke Organisation «Bewegung für den Sozialismus». Sie richtete sich gegen den Auftritt des US-Präsidenten Donald Trump am Weltwirtschaftsforum in Davos.