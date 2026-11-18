Darum gehts Sebastian Kurz wurde bei einem Vortrag an der Universität Zürich durch Aktivisten im Saal gestört

Über versteckte Bluetooth-Boxen spielten sie eine Tonspur des ZDF Magazin Royale in den Hörsaal ein

Böhmermann thematisierte in der Sendung Kurz' Firma Dream, Shalev Hulio und alte politische Affären

Pauline Bouillon Redaktorin News Desk

Eigentlich hätte es an diesem Novemberabend im Hörsaal der Universität Zürich um grosse Wirtschaftsfragen gehen sollen. Auf Einladung des Schweizerischen Instituts für Auslandsforschung sollte Österreichs ehemaliger Bundeskanzler Sebastian Kurz (40) über «Freie Wirtschaft in einer freien Gesellschaft» sprechen. Wie ein im Netz kursierendes Video zeigt, sitzt Kurz entspannt im dunkelblauen Sakko auf dem Barhocker, vor sich auf dem Stehtisch ein halbvolles Wasserglas, neben ihm der Publizist und Gastgeber des Abends Martin Meyer (75).

Bevor Kurz richtig in sein Plädoyer für Unternehmertum einsteigen kann, durchbricht eine bekannte deutsche TV-Stimme die gediegene Saalatmosphäre. «Guten Tag, nun folgt eine kurze Durchsage vom ‹ZDF Magazin Royale›», schallt die Stimme von Entertainer und Satiriker Jan Böhmermann (45) aus versteckten Bluetooth-Lautsprechern durch den Saal. Böhmermanns Satire-Salve übernimmt die Regie – bis hin zur Spott-Taufe des Ex-Kanzlers als «menschgewordene Mozartkugel». Während Sicherheitsleute hektisch durch den Saal eilen, um die Boxen einzusammeln, gefriert Kurz auf dem Podium das Lächeln.

Aktivisten unterbrechen zweimal

Das Gespräch läuft nach dem ersten Unterbruch über eine Stunde ungestört weiter. Es geht um wirtschaftliche Freiheit und Innovation in Krisenzeiten – bis Aktivisten im Publikum die Tonspur der deutschen Satiresendung erneut einspielen. Dann geht es um Böhmermanns Vorwürfe gegen den Ex-Kanzler. Es folgen Zwischenrufe, in denen Kurz der Spionage bezichtigt wird. Kurz reagiert gelassen: «Na diese Frage kam noch nicht.» Das Schlusswort bleibt bei Meyer: «Erstaunlich, dass sich die Leute so lange beherrschen konnten.»

Schwere Vorwürfe gegen Kurz

In der entsprechenden Ausgabe des «ZDF Magazin Royale» («Vom Bundeskanzler zum Boss-Baby: Millionengeschäft mit Cybersicherheit»), die über die Lautsprecher abgespielt wurde, beleuchtete Böhmermann Kurz’ Wandlung vom Politiker zum Tech-Unternehmer. Im Fokus stand dabei Dream: Die Firma bietet Sicherheitslösungen für Staaten an und profitiert laut den Recherchen von engen Verbindungen zu umstrittenen Tech- und Geheimdienst-Akteuren.

Böhmermann verwies insbesondere auf Kurz’ Geschäftspartner Shalev Hulio – den Mitgründer der israelischen NSO Group hinter der Spionagesoftware Pegasus – sowie auf Investoren rund um den US-Milliardär Peter Thiel (59). Zudem thematisierte Böhmermann die politischen Altlasten des Ex-Kanzlers wie die Inseratenaffäre. Genau diese Vorwürfe trugen die Störer in Zürich mit ihren eingeschmuggelten Boxen und Zwischenrufen direkt in den Hörsaal.

Wegen Störenfried Polizei beigezogen

Auf Anfrage von Blick bestätigt die Universität die Zwischenfälle. «Etwa in der Mitte der Veranstaltung kam es zu einer akustischen Störung durch einen versteckten Lautsprecher, der innerhalb kürzester Zeit lokalisiert, ausser Betrieb genommen und sichergestellt wurde.» Es gebe keine Hinweise darauf, wer für die Aktion verantwortlich war. Weiter bestätigt die Universität auch die verbale Störung. «Etwa zehn Minuten vor Ende der Veranstaltung erfolgte eine verbale Störung während der Fragerunde, wodurch die Veranstaltung kurzzeitig unterbrochen wurde. Die entsprechende Person wurde aus dem Hörsaal begleitet. Da sie sich weigerte, sich auszuweisen, wurde die Polizei zur Feststellung ihrer Personalien beigezogen.»

Von Beschwerden habe man keine Kenntnis und die Veranstaltung habe trotz der Störungen planmässig fortgesetzt werden können.

Böhmermann: Zwischen Satire und juristischen Problemen

Der 45-jährige ZDF-Moderator Böhmermann steht selbst regelmässig wegen seines Umgangs mit den Grenzen zwischen Journalismus und Satire in der Kritik. Im sogenannten BSI-Fall bezichtigte er 2022 den damaligen Chef des deutschen Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik auf dünner Beweislage der Russland-Nähe. Das führte zu dessen Absetzung und brachte dem ZDF später juristische Niederlagen ein.

Kritiker bemängeln immer wieder, dass das «ZDF Magazin Royale» komplexe Sachverhalte unter dem Deckmantel der Satire zuspitzt, ohne journalistische Sorgfaltsstandards wie eine faire Anhörung einzuhalten. In Zürich spielte das am Dienstagabend jedoch kaum eine Rolle: Dort reichte Böhmermanns Stimme aus dem Off, um den Auftritt des Ex-Kanzlers empfindlich zu stören.