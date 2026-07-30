Der Juli geht auf sein Ende zu und der Sommer nimmt so richtig an Fahrt auf. Am Donnerstag werden bis zu 38 Grad in der Schweiz erwartet. Damit dürften wieder neue Hitzerekorde gebrochen werden.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schweiz erlebt Rekordhitze: 36.8 Grad am Mittwoch am Flughafen Zürich gemessen

Am Donnerstag wird heissester Tag erwartet – bis zu 38 Grad

In einigen Regionen gilt Hitzewarnstufe der Kategorie 4

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Schon am Mittwoch purzelten in verschiedenen Regionen in der Schweiz zahlreiche Temperaturrekorde. Satte 36.8 Grad gab es Mittwochnachmittag etwa am Flughafen Zürich in Kloten ZH. Damit wurde der bisherige Hitzerekord für den Juli am grössten Schweizer Flughafen gebrochen. Dieser lag nämlich bisher bei 36.5 Grad, wie Meteo Schweiz auf Anfrage von Blick bestätigte. Ein besonders spektakulärer Hitzerekord wurde aber in Engelberg OW aufgestellt. Mit 30.4 Grad wurde dort die höchste je an einem 29. Juli gemessene Temperatur um über drei Grad übertroffen. Im gesamten Monat Juli 2026 lag die Mitteltemperatur 3.2 Grad über der Referenzperiode von 1991 bis 2020.

Am Donnerstag nimmt die aktuelle Hitzewelle nochmal so richtig an Fahrt auf. Laut Prognose dürfte es der heisseste Tag werden – mit bis zu 38 Grad! Wie Meteo News schreibt, gibt es am Vormittag bereits Sonne pur. Bei schwachem bis mässigem Südwest- bis Westwind knallt die Schwitzehitze besonders stark ins Land. Im Verlauf des Nachmittags ziehen Wolkenfelder auf, am Abend gesellt sich auch stark auffrischender Wind dazu.

Grosse Hitzegefahr in einigen Regionen

In den Niederungen der Nordwestschweiz erreichen die Höchstwerte am Donnerstag zwischen 32 und 38 Grad, während in den übrigen Regionen der Deutschschweiz Höchstwerte laut Meteo Schweiz zwischen 31 und 36 Grad erwartet werden. In der Westschweiz klettert das Thermometer auf 33 bis 35 Grad, in der westlichen Genferseeregion und im Rhonetal teilweise bis auf 38 Grad. Südlich der Alpen sind Höchsttemperaturen von 33 bis 36 Grad zu erwarten. Damit dürften erneut Hitzerekorde purzeln.

Meteo Schweiz gibt daher auch für die meisten Regionen Hitzewarnungen aus. In den Regionen Baselbiet, Morges/Cossonay in der Westschweiz und Verzasca im Tessin herrscht von 12 bis 20 Uhr grosse Hitzegefahr der Stufe 4. Die Warnung gilt unterhalb von 800 Metern über dem Meeresspiegel. Meteo Schweiz warnt vor einem grossen Risiko für Kreislaufbeschwerden und körperlichem Unwohlsein. Im Mittelland, der Zentralschweiz und der Region Martigny/Verbier gilt erhebliche Hitzegefahr der Stufe 3.

Die aktuelle Hitzewelle hält die Schweiz bis zum 5. August in der Zange. Grund dafür ist laut Meteo Schweiz ein ausgedehntes Hochdruckgebiet über dem Mittelmeerraum, dessen nördlicher Ausläufer sich über den Alpenraum legt.