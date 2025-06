Ein unglaublich tragischer Unfall auf der Hauptstrasse Richtung Eschenbach LU: Motorradfahrer Erwin B. (†17) prallt am Montag beim Überholen frontal in einen Lastwagen – und verstirbt noch an der Unfallstelle. Die beste Kollegin versteht nicht, wie es dazu kam.

1/5 Liebevoll nehmen Freunde und Familienmitglieder Abschied vom verunglückten Biker. Sie haben ihre letzten Grüsse auf die Grabkerzen geschrieben. Foto: zVg

Beat Michel Reporter

Rosen, Engel sowie ein Motorrad-Modell: Ein kleiner Altar an der Hauptstrasse zwischen Waldibrücke LU und Eschenbach LU markiert die Unfallstelle, an der Töfffahrer Erwin B.* (†17) am Montagabend ums Leben gekommen ist. Auf dem Strassenbelag sind vom ABS immer wieder unterbrochene Bremsspuren eines Lastwagens zu sehen. Auf Kerzen haben Freunde und Familienmitglieder dem verstorbenen Teenie einen letzten Gruss gewidmet.

Der Unfall geschah gleich nach der Ortsausfahrt von Waldibrücke in Richtung Eschenbach. Der Töfflenker überholte trotz Sicherheitslinie einen Lieferwagen. Er übersah dabei den entgegenkommenden weissen Sattelschlepper – und krachte frontal in den aus der 80er-Zone kommenden Lastwagen. Laut der Luzerner Polizei erlitt der Teenager dabei so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

«Er war ein guter Fahrer»

«Er war ein guter Motorradfahrer», sagt seine beste Kollegin gegenüber Blick. Auch sie besucht die Unfallstelle am Dienstag, um Abschied zu nehmen. «Er fährt seit mehr als einem Jahr Motorrad. Ich bin auch mit ihm gefahren, er fährt sehr gut und sicher Motorrad», sagt sie und blickt traurig auf die Strasse. Sie könne nicht verstehen, warum gerade er auf dem Motorrad sterben musste.

Eine weitere Freundin sagt zu Blick: «Es waren wohl alle Fahrzeuge zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort. Zudem ist die Sicherheitslinie genau dort unterbrochen, wo er überholte.»

Die Luzerner Polizei sperrte nach dem Unfall am Montagabend die Strasse während Stunden ab. Für die Familie und die Unfallbeteiligten bot die Polizei das Care-Team auf. Der Unfallhergang wird abgeklärt.

* Name geändert