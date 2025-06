Kollision mit Auto Töff-Fahrer verletzt sich in Wassen UR schwer

Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Motorrad hat sich am Sonntagabend in Wassen UR ein Motorradfahrer schwer verletzt. Er musste mit der Rega ins Spital geflogen werden, wie die Urner Kantonspolizei am Montag mitteilte.

Publiziert: vor 21 Minuten | Aktualisiert: vor 20 Minuten