Heinz P. (†93) vermacht sein Millionenvermögen der Heilsarmee. Angehörige kritisieren den Umgang der Organisation mit Erinnerungsstücken und einem zweiten, unvollendeten Testament. Zwei Fachanwälte für Erbrecht erklären, wie man solche Fallstricke vermeidet.

Sebastian Babic Reporter Blick

Es ist ein Fall, der aufwühlt: Der Verstorbene Heinz P. († 93) aus dem Kanton Bern setzte die Heilsarmee in seinem Testament ursprünglich als Haupterbin seines Millionenvermögens ein.

Doch im Bürotisch lag noch ein zweiter Entwurf, der die Familie seiner langjährigen Lebenspartnerin berücksichtigt hätte – allerdings ohne Unterschrift.

Am Ende erhielt die Familie der Lebenspartnerin 300'000 Franken. Doch bei ihrem Enkel, Daniel F.* (42), bleibt Enttäuschung zurück, auch weil die Heilsarmee die Entsorgung von Erinnerungsstücken nicht verhinderte.

Blick erklärt, wie Missverständnisse beim Thema Erben verhindert werden können.

Ohne Unterschrift ist das Testament nichtig

Rechtlich gesehen ist die Ausgangslage in solchen Fällen eindeutig. Denn das Schweizer Gesetz kennt strenge Formvorschriften für ein Testament, erklärt Rainer Wey (55), Notar und Fachanwalt für Erbrecht bei Tschümperlin Lötscher Schwarz. Er sagt: «Man hat grundsätzlich zwei Möglichkeiten: Das öffentlich beurkundete Testament wird unter Mitwirkung des Notars errichtet – oder man schreibt ein eigenhändiges Testament, von Anfang bis zum Schluss von Hand.» Dabei müssen das Datum und idealerweise der Ort angegeben sein. Abgeschlossen werde das Testament mit der Unterschrift. Die Rechtsprechung sei hierbei sehr streng: Sind die Vorgaben nicht eingehalten, ist das Testament ungültig.

Auch Alexandra Zeiter (53), Gründerin der Erbrechtskanzlei Strazzer Zeiter Rechtsanwälte und Lehrbeauftragte an der Universität Zürich, betont: «Man kann keinen Text aus dem Computer ausdrucken und nur unterschreiben, und man darf auch keinen Lückentext von Hand ausfüllen.» In der Praxis scheiterten viele letzte Wünsche genau an solchen Formvorschriften. Sie kennt solche Fälle aus ihrem Berufsalltag: «Das habe ich schon sehr häufig erlebt.»

Barvermächtnis statt Alleinerbe

Dass die Heilsarmee als Alleinerbin auch über persönliche Gegenstände entscheiden musste, hätte sich laut Wey vermeiden lassen: «In solchen Fällen kann es sich empfehlen, die gemeinnützige Organisation mit einem Barvermächtnis zu bedenken.»

So hätte die Organisation wertmässig genau gleich viel erhalten, während Gegenstände mit emotionalem Wert – wie ein Fotoalbum – bei den Angehörigen geblieben wären, so Wey.

Alexandra Zeiter rät, das Hilfswerk vorab zu kontaktieren: Viele NGOs seien lieber Vermächtnisnehmer als Erben, weil ein Erbe auch für allfällige Schulden hafte – zudem nähmen viele Organisationen ungern Liegenschaften an.

Miteinander reden lohnt sich

Wenn die Rechtslage klar ist, beharren Organisationen laut Wey zwar grundsätzlich auf ihrem Recht. Dennoch kommt es immer wieder zu Vergleichen.

«Gemeinnützige Organisationen suchen keine Konfrontation. Für sie steht immer auch ihre Reputation auf dem Spiel», sagt Zeiter. Keine Organisation wolle Schlagzeilen lesen, wonach sie kaltherzig sei oder Spendengelder für Gerichtsprozesse ausgebe. «Deshalb hilft es in der Regel sehr, das Gespräch zu suchen.»

Nicht zu lange warten

Beide Experten raten, mit dem Testament nicht bis ins hohe Alter zu warten. Sobald man eine Familie gründet, Vermögen aufbaut oder in einer langjährigen Partnerschaft lebt, sollte man sich Gedanken zu einem Testament machen.

Besonders im Konkubinat und in Patchwork-Familien sei Vorsicht geboten: Ohne Trauschein oder Testament erbt der Partner von Gesetzes wegen nichts, und Nicht-Blutsverwandte zahlen je nach Kanton hohe Erbschaftssteuern.

Wey rät deshalb, sich von einem Fachanwalt beraten zu lassen – denn selbst geschriebene Laien-Testamente endeten in komplexen Familienkonstellationen oft im Chaos.

* Name geändert