Kurz vor seinem Tod will Heinz P. († 93) sein Testament ändern. Doch dazu kommt es nicht mehr. Der Grossteil des Erbes von knapp zwei Millionen Franken geht an die Heilsarmee. Die Familie erhebt Vorwürfe. Die christliche Organisation räumt einen Fehler ein.

Darum gehts Heinz P.* († 93) ist im April 2025 verstorben, er hinterliess ein Erbe von zwei Millionen

Das Erbe ging per unterschriebenem Testament hauptsächlich an die Heilsarmee

Doch die Angehörigen von Heinz P. erheben schwere Vorwürfe aufgrund eines neuen Testaments

Devin Schürch Reporter News

Daniel F.* (42) ist enttäuscht. Der Berner wirft der Heilsarmee vor, nach dem Tod eines geliebten Menschen nur auf die Paragrafen des Rechts geschaut zu haben – und nicht auf die Angehörigen. Zu Blick sagt der 42-Jährige: «Menschlichkeit ist nicht existent in dieser Organisation.»

Für Daniel F. war Heinz P.* († 93) wie ein Grossvater. Mehr als 20 Jahre lang war der Senior der Lebenspartner der Grossmutter von Daniel F. «Wir sind eine Familie gewesen», sagt er. Er half dem Senior bei technischen Problemen. Zusammen tranken sie regelmässig Bier. Im Alter kümmerte sich vor allem Daniels Mutter um Heinz P.

Im Juli 2024 starb die Grossmutter. Im April 2025 folgte ihr Heinz P. Der sparsame Senior hinterliess rund 1,9 Millionen Franken. Damit begann der Ärger.

Ein Testament – und ein neuer letzter Wunsch

In einem Testament vom März 2022 hatte Heinz P. die Heilsarmee als Haupterbin eingesetzt. Neben der christlichen Hilfsorganisation hatte der Senior vier Personen aus dem Umfeld seiner verstorbenen Partnerin je 50'000 Franken vermacht.

Doch rund ein Jahr später – am 25. Februar 2025 – verfasste P. einen neuen handschriftlichen Testamentsentwurf. Darin sah er vor, der Mutter von Daniel F. sein Vermögen zu hinterlassen. Sie hatte sich zuletzt um den Senior gekümmert.

Das Problem: Das neue Dokument wurde nie unterschrieben! Laut Daniel F. hatte Heinz P. für den 24. April 2025 einen Termin bei einem Notar vereinbart. Doch zuvor kam er mit einer Sepsis ins Spital und verstarb. «Er hat seinen Willen geändert», ist Daniel F. überzeugt. Nur: Die Heilsarmee habe das nicht respektiert.

Die Heilsarmee widerspricht gegenüber Blick. Der neue Testamentsentwurf sei weder unterschrieben noch mit dem Namen versehen gewesen. Deshalb sei das Testament von 2022 massgebend. Man habe sich nicht einfach über den rechtsgültigen Willen hinwegsetzen können.

Mehrere Angebote

Die Familie von Daniel F. schlug der Heilsarmee vor, den Nachlass je zur Hälfte zu teilen. Damit hätte die Organisation immer noch fast eine Million Franken erhalten. Später wären die Angehörigen laut F. auch mit einem Drittel zufrieden gewesen. Beide Vorschläge scheiterten.

Die Heilsarmee äussert sich nicht zu den einzelnen Vergleichsangeboten. Sie betont aber, dass sie bereit gewesen sei, den Angehörigen entgegenzukommen.

Schliesslich einigten sich die Parteien im Schlichtungsverfahren auf insgesamt 300'000 Franken für die vier Begünstigten – 100'000 Franken mehr als ursprünglich vorgesehen. Rechtlich ist die Angelegenheit abgeschlossen.

Erinnerungsstücke verkauft oder entsorgt

Doch was Daniel F. besonders schmerzt: der Umgang mit den persönlichen Gegenständen von Heinz P. Nach dessen Tod wurde sein Zimmer im Altersheim geräumt, ohne dass Familie F. vorgängig informiert wurde. Fotos und andere Erinnerungsstücke sind verschwunden. Als Haupterbin konnte die Heilsarmee entscheiden, was mit den Gegenständen im Zimmer passiert.

In einem Schreiben der Heilsarmee heisst es, die Gegenstände seien entweder verkauft oder bei der Räumung entsorgt worden. «Das tut sehr weh», sagt Daniel F. Es gehe um Erinnerungen an einen geliebten Menschen.

Die Heilsarmee räumt hier einen Fehler ein. Das Altersheim habe das Zimmer rasch wieder belegen wollen. Bei der Organisation der Räumung sei die Kontaktaufnahme mit den nahestehenden Personen vergessen gegangen. «Das hätte nicht passieren dürfen», schreibt die Organisation.

Die Heilsarmee bedauere den Vorfall und habe ihre internen Abläufe inzwischen angepasst, damit sich so etwas nicht wiederhole.

Wo bleibt die Nächstenliebe?

Daniel F. stört sich am Widerspruch zwischen den Werten der Heilsarmee und seinen Erfahrungen. Er vermisst Barmherzigkeit, Nächstenliebe und Respekt. «Das ist einfach nur unmenschlich, dass sie so kaltherzig mit der Sache umgehen», sagt er.

Die Heilsarmee hingegen bedauert, dass die Familie den Umgang so erlebt habe. Sie müsse aber rechtsgültige Testamente respektieren und mit den ihr anvertrauten Mitteln verantwortungsvoll umgehen. Das Geld aus dem Nachlass komme ihrer sozialen Arbeit zugute.

Das anerkennt auch Daniel F.: «Ich sage nicht, es ist eine schlechte Organisation.» Dennoch bleibe die Enttäuschung über den Umgang mit ihnen – und über den Verlust der Erinnerungsstücke, die nicht mehr zurückzuholen sind.

* Namen geändert