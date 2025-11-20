Am Donnerstagmorgen hat sich auf der Passtrasse am Mont-Crosin ein Unfall ereignet. Ein Lieferwagen verunglückte, ein Insasse starb. Die Unfallursache wird noch untersucht.

Die Rega war im Einsatz. Für den Beifahrer kam jedoch jede Hilfe zu spät. (Symbolbild) Foto: Keystone

Darum gehts Tödlicher Unfall am Mont-Crosin: Beifahrer stirbt, Fahrer leicht verletzt

Lieferwagen kam von Strasse ab, kollidierte mit Böschung und kippte um

Rega-Helikopter, zwei Ambulanzen und Feuerwehr im Einsatz

Marian Nadler Redaktor News

Die Kantonspolizei Bern wurde am Donnerstag kurz nach 7.50 Uhr, über einen Verkehrsunfall auf der Passtrasse am Mont-Crosin in Villeret BE informiert. Die umgehend ausgerückten Einsatzkräfte fanden vor Ort in einem auf der Seite liegenden Lieferwagen eine schwer verletzte Person vor. Trotz der sofort eingeleiteten Reanimation verstarb der schwer verletzte Beifahrer noch am Unfallort. Beim Verunfallten handelt es sich um einen Portugiesen (†64), wohnhaft im Kanton Bern.

Der Lenker des Lieferwagens wurde beim Unfall leicht verletzt. Er wurde von einem Ambulanzteam erstversorgt und anschliessend in ein Spital gebracht.

Rega-Helikopter im Einsatz

Laut Medienmitteilung fuhr der Lieferwagen zuvor von Saint-Imier in Richtung Tramelan. Aus noch zu klärenden Gründen kam das Fahrzeug auf der Passstrasse im Bereich des Sergent-Waldes von der Strasse ab, kollidierte mit der Böschung auf der linken Seite der Fahrbahn und kippte danach auf die Seite.

Die Route du Mont-Crosin wurde im Unfallbereich für mehrere Stunden komplett gesperrt. Neben der Kantonspolizei Bern waren zwei Ambulanzen, ein Rega-Helikopter, das Care Team Kanton Bern und die Feuerwehr im Einsatz. Unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Berner Jura-Seeland wurden Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.