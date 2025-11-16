Ein Feuer beschädigte am frühen Sonntagmorgen ein Wohnhaus in Bützberg, Bern. Die meisten Bewohner konnten sich selbst retten, drei wurden von der Feuerwehr evakuiert. Niemand wurde verletzt, die Brandursache wird untersucht.

Am Sonntagmorgen ist in Bützberg eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Brand geraten. Foto: Kapo Bern

Darum gehts Brand beschädigt Wohnhaus in Bützberg, Bewohner evakuiert, keine Verletzten

Feuerwehr evakuierte drei Personen über Drehleiter, andere retteten sich selbst

Einsatzkräfte kontrollierten Brand um 03:30 Uhr, Bernstrasse fünf Stunden gesperrt

Ein Brand hat am frühen Sonntagmorgen ein Wohnhaus im bernischen Bützberg stark beschädigt. Die meisten Bewohnenden konnten sich selber ins Freie begeben. Drei Personen musste die Feuerwehr über eine Drehleiter evakuieren.

Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand, wie die Berner Kantonspolizei mitteilte. Die Brandursache ist noch nicht geklärt. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet.

Strasse für fünf Stunden gesperrt

Die um etwa 3:30 Uhr alarmierten Einsatzkräfte konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen und löschen, wie aus der Mitteilung der Polizei weiter hervorgeht. Die Wohnung, in der der Brand ausbrach und die restlichen Wohnungen des Mehrfamilienhauses sind nicht mehr bewohnbar. Die Betroffenen konnten sich laut Kantonspolizei selbständig oder mithilfe der Gemeinde Unterkünfte organisieren.

Die Bernstrasse musste während des Einsatzes rund fünf Stunden gesperrt werden.