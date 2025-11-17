In Heimberg wurde ein Berner Kantonspolizist bei einem nächtlichen Einsatz in einer Wohnung tätlich angegriffen. Der Beamte musste ins Spital gebracht werden. Der Angreifer wurde festgenommen.

Ein Mitarbeiter der Kantonspolizei Bern wurde während eines Einsatzes verletzt. Foto: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

Darum gehts Berner Kantonspolizist bei Einsatz in Heimberg verletzt und ins Spital gebracht

Polizei erhielt Meldung über Streiterei, Beamter wurde unvermittelt tätlich angegriffen

Vorfall ereignete sich kurz vor 1 Uhr nachts am Schwalbenweg

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Ein Berner Kantonspolizist ist in Heimberg in der Nacht auf Montag bei einem Einsatz in einer Wohnung verletzt worden. Er musste ins Spital gebracht werden.

Die Kantonspolizei habe kurz vor ein Uhr nachts eine Meldung über eine Streiterei in einer Wohnung am Schwalbenweg in Heimberg erhalten, teilte die Berner Kantonspolizei mit.

Mann greift Polizist unvermittelt an

Als eine Patrouille bei der Wohnung eintraf und mit den betroffenen Personen sprechen wollte, wurde einer der beiden Polizisten durch einen anwesenden Mann unvermittelt tätlich angegriffen.

Der zweite Polizist wie auch die beiden Personen in der Wohnung blieben unverletzt. Der Angreifer wurde vorläufig festgenommen. Unter der Leitung der kantonalen Jugendanwaltschaft begannen Ermittlungen.