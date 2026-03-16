Die Berner Staatsanwaltschaft hat eine grossangelegte Öffentlichkeitsfahndung gegen unbekannte Personen verfügt. Verdeckte Fotos von mehreren Dutzend dringend tatverdächtigten Personen werden diese Woche auf der Website der Kantonspolizei Bern publiziert.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Bei Kundgebung in Bern Oktober 2025: Gewalt, 600'000 CHF Schaden

Polizei identifizierte 101 Täter durch Bildmaterial, Ermittlungen laufen

Fahndung von Dutzenden Tätern ab 20. März 2026 öffentlich War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Janine Enderli Redaktorin News

Bei einer unbewilligten Demonstration vom 11. Oktober 2025 kam es in Bern zu massiven Ausschreitungen. Durch zahlreiche Personen wurden massive Gewaltausübungen und Sachbeschädigungen begangen. So kam es unter anderem zu einer Brandstiftung, zahlreichen Sachbeschädigungen sowie Angriffen gegen Polizistinnen und Polizisten. Dabei wurden 18 Polizistinnen und Polizisten verletzt. Der Sachschaden beläuft sich gemäss aktuellen Kenntnissen auf über 600'000 Franken.

Die Kantonspolizei Bern leitete nach den Ereignissen unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland umfangreiche Ermittlungen ein. Ein Ermittlungsteam analysierte insbesondere umfangreiches Foto- und Videomaterial, welches öffentlich zugänglich war oder via Zeugenaufruf der Kantonspolizei Bern zugestellt wurde. Auch wurde polizeieigenes Bildmaterial detailliert ausgewertet. So konnte schliesslich eine Vielzahl mutmasslicher Straftäterinnen und Straftäter bezeichnet werden. Dank der Aufnahmen konnten Beweisketten erstellt und zahlreiche Personen, die Straftaten vermummt begangen haben, erkannt werden. Insgesamt wurden so 101 Personen identifiziert. Die mutmasslichen Straftäterinnen und Straftäter werden in den kommenden Wochen kontaktiert und zum Teil zu Einvernahmen aufgeboten.

Fahndung nach mehreren Dutzenden Straftäter

Darüber hinaus identifizierten die Ermittlerinnen und Ermittler mehrere Dutzende weitere, noch unbekannte mutmassliche Straftäterinnen und Straftäter. Zu Fahndungszwecken hat die regionale Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland nun eine dreistufige Öffentlichkeitsfahndung verfügt. Die entsprechende Publikation der verdeckten Bilder auf der Website der Kantonspolizei Bern erfolgt am Freitag, 20. März 2026. Falls diese innert Wochenfrist nicht zur Identifikation der gesuchten Personen führt, werden die unverdeckten Bilder nach Ablauf der Frist, am Montag, 30. März 2026, publiziert. Sollten sich die Tatverdächtigen bis zu einem der genannten Zeitpunkte melden oder identifiziert worden sein, wird von der jeweiligen Publikation abgesehen.

Für Personen, die sich anlässlich der Kundgebung strafbar gemacht haben, besteht die Möglichkeit, sich selbst bei der Kantonspolizei Bern unter Telefonnummer +41 31 303 25 31 zu melden.