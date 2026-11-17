Nach mindestens sechs Selbstunfällen seit 2022 hat reagiert die BLS AG: Drei Poller und neue Schilder sollen am Bahnhof Interlaken West verhindern, dass Autos erneut auf der Bahnhofstreppe stecken bleiben.

Darum gehts Seit 2022 blieben beim Bahnhof Interlaken West mindestens sechs Autos auf der Treppe stecken

Nach dem Vorfall vom 5. November wurden drei Poller und zwei neue Schilder vor Ort angebracht

Die Kantonspolizei Bern rapportiert die Vorfälle an die Staatsanwaltschaft und verzeigt Fahrer

Janine Enderli Redaktorin News

Es ist ein Bild, das sich in jüngster Zeit häufiger wiederholt hat: Ein Auto hängt auf der Treppe des Bahnhofs Interlaken West. Es steckt fest. Kommt weder vor noch zurück. Seit 2022 gab es an der gleichen Örtlichkeit mindestens sechs solcher Selbstunfälle.

Der letzte Vorfall passierte am 5. November. Ein gemieteter Mercedes ist auf Abwege geraten. «Der Fahrer vermutete an der Stelle ein Parkhaus», war sich ein Augenzeuge sicher. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Drei Poller, zwei Schilder

Wie die «Plattform J» nun berichtet, wurde nach diesem erneuten Vorfall die Reissleine gezogen. Neu sind an der Örtlichkeit drei Poller installiert, die Autofahrer auf Irrwegen stoppen sollen.

Zusätzlich wurden zwei Schilder angebracht, die den Autofahrern die Verkehrssituation klarer machen sollten. Zu sehen ist ein Verweis auf die Unterführung für Fussgänger und einem Durchfahrtsverbot. «Damit wird die Situation klarer und sicherer», betont die BLS als Eigentümerin des Bahnhofs gegenüber der «Plattform J».

Weiter erklärte die Kantonspolizei Bern, dass solche Vorfälle jeweils an die zuständige Staatsanwaltschaft rapportiert werden. Zudem würden die Autofahrer verzeigt.