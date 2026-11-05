Am Bahnhof Interlaken hat sich ein Auto am Donnerstagabend in eine Fussgängerunterführung verirrt. Es ist nicht der erste Unfall an dieser Stelle.

Darum gehts Am Bahnhof Interlaken West fuhr am Donnerstagabend ein Auto in eine Fussgängerunterführung

Die Kantonspolizei Bern bestätigte den Einsatz, das Fahrzeug blieb stecken, verletzt wurde niemand

Schon im Juli und im September 2023 fuhren Autos an gleicher Stelle in die Unterführung West

Janine Enderli Redaktorin News

Polizeieinsatz in Interlaken: Am Donnerstagabend ist es beim Bahnhof West zu einem kuriosen Unfall gekommen. Wie mehrere Blick-Leser berichten, hat sich ein Auto in einer Fussgängerunterführung verirrt. Das Fahrzeug ist stecken geblieben. «Der Fahrer vermutete an der Stelle ein Parkhaus», ist sich ein Augenzeuge sicher.

Auf Anfrage bestätigt die Kantonspolizei Bern einen entsprechenden Einsatz. Ein Fahrzeug habe sich verfahren und blieb stecken. Aktuell läuft die Bergung des Autos. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Immer wieder Fälle

Es ist nicht das erste Mal, dass sich an dieser Stelle ein Fahrzeug verfährt. Bereits im Juli passierte einem anderen Autofahrer das Gleiche. Die Unterführung wurde teilweise gesperrt.

Im September 2023 ereignete sich ebenfalls ein ähnlicher Fall. Damals erwischte ein Geländewagen mit französischem Kennzeichen die falsche Ausfahrt und fuhr ebenfalls die Treppe zur Bahnhofsunterführung West hinunter.