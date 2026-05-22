Im September kam es in Renan zu einem Raubüberfall: 250 Goldbarren und Luxusuhren-Teile im Wert von 550'000 Euro wurden gestohlen. Der Chauffeur, Opfer des Überfalls, entpuppte sich als Komplize.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft In Renan BE stahlen Täter 550'000 Euro in Gold und Uhrenteilen

Chauffeur des Geldtransporters war Teil der kriminellen Bande

Vier Männer am 22. Mai 2026 in Frankreich angeklagt und verhaftet

Janine Enderli Redaktorin News

Sie sollen in der Schweiz Uhrenteile und Goldbarren im Wert von 550'000 Euro erbeutet haben, jetzt sitzen sie hinter Gittern.

Der Diebstahl soll sich im vergangenen September in Renan BE zugetragen haben. Laut dem französischen Sender BFMTV überfielen sie einen Geldtransporter.

Ein Mitarbeiter des betroffenen Schweizer Transportunternehmens transportierte 250 Goldbarren und mehrere Hundert Ersatzteile für Luxusuhren, heisst es in dem Bericht. Er alarmierte nach der Tat die Polizei und berichtete, er sei Opfer eines Raubüberfalls durch zwei bewaffnete Männer geworden.

Chauffeur war selbst Teil der Bande

Schliesslich kam heraus: Der Mann war selber Teil der Tätergruppe.

Die Männer wurden am Freitag im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen «Diebstahls in organisierter Form, Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung zur Vorbereitung einer Straftat und Geldwäscherei im Zusammenhang mit Diebstahl in organisierter Form» unter Anklage gestellt und in Untersuchungshaft genommen.

Die Beute ist noch nicht wieder aufgetaucht und wurde vermutlich weiterverkauft.