Zwei unbekannte Räuber haben am Donnerstag in Renan BE einen Geldtransporter überfallen. Sie bedrohten den Chauffeur mit einer Waffe und flüchteten mit Beute, wie die Kantonspolizei Bern am Samstag mitteilte. Der Chauffeur blieb unverletzt.

Die Kantonspolizei Bern ermittelt unter der Leitung der Regionalen Staatsanwaltschaft Berner Jura-Seeland und sucht Zeugen. (Symbolbild) Foto: PETER SCHNEIDER

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der Vorfall ereignete sich kurz nach Mittag auf der Hauptstrasse beim Friedhof. Demnach habe der Fahrer eines schwarzen Fahrzeugs dem Chauffeur des Transporters den Weg versperrt und ihn mit einer Schusswaffe bedroht. Gleichzeitig sei eine weitere Person in den Geldtransporter eingestiegen und habe dem Chauffeur befohlen, dem schwarzen Fahrzeug zu folgen, hiess es weiter.

Am Waldrand hielten die beiden Fahrzeuge an. Die beiden komplett schwarz gekleideten und maskierten Täter zwangen den Chauffeur gemäss Mitteilung, ihnen die Wertsachen auszuhändigen. Danach flüchteten sie in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndungsaktion verlief erfolglos. Die Polizei sucht Zeugen.