Ein Jugendlicher lieferte sich am Samstag im Kanton Bern eine Verfolgungsjagd mit der Polizei. Der mutmasslich alkoholisierte Fahrer wurde gefasst und muss sich unter anderem wegen Verkehrswidrigkeiten vor Gericht verantworten.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Fahrer flieht im Kanton Bern bei Verkehrskontrolle, Polizei verfolgt ihn

19-Jähriger am Steuer stand vermutlich unter Alkoholeinfluss, Ermittlungen laufen

Polizei setzte Diensthund ein

Marian Nadler Redaktor News

Am Samstag, gegen 3 Uhr, wurde beim Neuhauskreisel in Gals auf dem Gebiet der Gemeinde Erlach eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Als eine Patrouille ein Fahrzeug zur Kontrolle angehalten hat, beschleunigte der Fahrer, entzog sich der Kontrolle und fuhr in Richtung Erlach. Die Patrouille nahm sofort die Verfolgung auf.

Das Fahrzeug tauchte kurze Zeit später auf dem Parkplatz Unter den Halden in Erlach auf. Drei Personen sassen im Inneren.

War Autofahrer betrunken?

Ein Mann konnte zudem vor Ort in der Nähe des Fahrzeugs angehalten werden. Ein weiterer Mann flüchtete in Richtung See. Mittels Diensthund konnte er gefunden und ebenfalls angehalten werden.

«Der Mann wurde durch einen Biss eines Diensthundes leicht verletzt und zur Kontrolle ins Spital gebracht. Alle Personen wurden auf eine Polizeiwache gebracht und nach weiteren Abklärungen wieder entlassen», schildert die Kantonspolizei in einer Medienmitteilung weiter.

Dem Jugendlichen (19) am Steuer wird vorgeworfen, unter Alkoholeinfluss gewesen zu sein. Er wird sich vor der Justiz – unter anderem wegen Hinderung einer Amtshandlung und verschiedener Widerhandlungen gegen das Strassenverkehrsgesetz – verantworten müssen. Ermittlungen wurden aufgenommen.