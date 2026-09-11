Dutzende Fische verenden wegen Fäkalien in Berner Bach

In Reconvilier sind Fäkalien in einen Bach gelangt. Dutzende Fische sind dadurch verendet. Die Ursache der Verschmutzung ist bekannt. Es laufen Ermittlungen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Chaindon-Bach in Reconvilier am 7. September 2026 durch Abwasser verschmutzt

Nicht vorschriftsmässiger Anschluss mobiler Sanitäranlagen führte zu Fischsterben

Erste Massnahmen ergriffen, Experten prüfen Schäden, Verursacher wird angezeigt

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Die Berner Kantonspolizei wurde am Montag, kurz vor 16.00 Uhr alarmiert, um mitzuteilen, dass der Bach «Chaindon» in Reconvilier verschmutzt worden sei. Die vor Ort entsandte Patrouille stellte zahlreiche tote Fische sowie einen starken Geruch nach Fäkalien fest.

Im Rahmen der eingehenden Untersuchung, die in Zusammenarbeit mit der Fischereiinspektion, der Gemeinde und der Feuerwehr Birse durchgeführt wurde, konnte die Ursache dieser Verschmutzung ermittelt und auf einen nicht vorschriftsmässigen Anschluss einer Abwasserleitung aus mobilen Sanitäranlagen zurückgeführt werden.

In Zusammenarbeit mit der Fischereiaufsicht und dem Amt für Wasser und Abfall wurden umgehend erste Massnahmen ergriffen. Der Bach wurde insbesondere gereinigt und mit frischem Wasser gespült. Experten des Amtes für Wasser und Abfall wurden hinzugezogen, um weitere Untersuchungen durchzuführen, insbesondere um das Ausmass des Schadens zu bewerten. Der mutmassliche Verursacher der Verschmutzung wird angezeigt.