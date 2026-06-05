Feueralarm in Burgdorf BE: Der Bahnhof geriet in der Nacht auf Freitag in Brand. Der Beerlovers-Laden von Fauzi Benahme wurde schwer beschädigt, die Schadenshöhe beträgt Zehntausende Franken.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Bahnhof Burgdorf BE brannte in der Nacht auf Freitag stundenlang lichterloh

Beerlovers-Laden massiv beschädigt, Besitzer schätzt Schaden auf Zehntausende Franken

Keine Verletzten, SBB-Fahrplan läuft seit 5 Uhr störungsfrei

In der Nacht auf Freitag ist der Bahnhof Burgdorf BE in Brand geraten. Der Dachstock des Bahnhofgebäudes stand in Flammen. Wie die Kantonspolizei Bern inzwischen bestätigte, soll der Brand gegen 1.30 Uhr ausgebrochen sein. Nach rund zwei Stunden hatten Einsatzkräfte den Brand unter Kontrolle. Nach fünf Stunden war das Feuer gelöscht, der Schaden ist immens.

Besonders betroffen ist ein Geschäft direkt unter dem Brandherd: der Beerlovers-Laden von Fauzi Benahme (56). Er hat den Shop seit 2018 und öffnet für Blick kurz die Tür. Drinnen liegt schwerer Rauchgeruch. «Der Schaden ist riesig. Auch wenn man es auf den ersten Blick gar nicht sieht», sagt er traurig und mit Tränen in den Augen. «Ich weiss noch nicht, wer dafür aufkommt.»

«Ich werde die Flaschen so nicht mehr verkaufen können»

Er rechnet mit Schäden in der Höhe von Zehntausenden Franken: «Ich werde die Flaschen so stinkend wohl nicht mehr verkaufen können. Es hat auch ganz teuren Alkohol darunter.» Die Nacht habe er durchgemacht, nun sei alles unklar. «Es ist einfach nur schlimm», so Benahme.

SBB-Mediensprecherin Carmen Hefti versicherte noch in der Nacht: «Reisende können sich auf den Online-Fahrplan ab 5 Uhr sicher verlassen.» Am Morgen wurden keine Störungen gemeldet. Jedoch ist am Bahnhofsschalter derzeit kein Ticketverkauf möglich, SBB-Mitarbeitende helfen den Reisenden beim Automaten, wie unser Blick-Reporter berichtet.

Die ausgerückte Feuerwehr sowie die Betriebsfeuerwehr der SBB konnten das Feuer in der Nacht glücklicherweise rasch eindämmen und ein Übergreifen auf andere Gebäude verhindern. Insgesamt standen mehrere Ambulanzen und Einsatzkräfte der Kantonspolizei Bern im Einsatz. Verletzt wurde niemand. Was genau zum Ausbruch des Feuers führte, ist noch unklar.