Das Bahnhofsgebäude von Burgdorf BE brannte in der Nacht lichterloh: Der Dachstock des Bahnhofs stand seit rund 1.30 Uhr in Flammen. Ob der Zugs- und Pendlerverkehr am Morgen beeinträchtigt wird, ist noch unklar.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Bahnhof Burgdorf BE brennt seit 1.30 Uhr, Dachstock betroffen

Bahnhofsuhr blieb um 1.16 Uhr stehen, möglicher Elektrobrand

Keine Verletzten, mögliche Auswirkungen auf Zugsverkehr unklar

Daniel Kestenholz Redaktor Nachtdienst

Der Bahnhof von Burgdorf BE steht in Flammen. Der Dachstock brennt lichterloh.

Ein Leserreporter spricht von Brandbeginn um rund 1.30 Uhr. Die Bahnhofsuhr sei um 1.16 Uhr stehen geblieben – «vermutlich ein Elektrobrand», vermutet der Anwohner.

Nach rund zwei Stunden hatten Einsatzkräfte den Brand unter Kontrolle. Die Bahnhofstrasse bleibt abgesperrt. Mehrere Lösch- sowie SBB-Fahrzeuge sowie knapp ein Dutzend Fahrzeuge der Feuerwehr sind vor Ort.

Störungen im Pendlerverkehr am Morgen?

Einsatzkräfte sind mit Löscharbeiten zur Stelle. Es ist von keinen Verletzten auszugehen, doch unklar bleibt, ob der Grossbrand am Morgen zu Ausfällen im Zugsverkehr sorgen wird. Stand 3.30 Uhr führten die SBB noch keine Störung auf.

Der Bahnhof Burgdorf BE ist ein regional bedeutender SBB-Verkehrsknoten mit rund 15’000 Reisenden pro Tag, an dem sich die Linien Bern–Olten/Zürich, Burgdorf–Thun und Burgdorf–Langnau treffen.

Die Kantonspolizei Bern war in der Nacht für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

+++ Update folgt +++

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