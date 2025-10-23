DE
Einsturzgefahr!
Stadt Bern sperrt Turnhalle wegen statischer Mängel

Die Turnhalle Altenberg in Bern ist ab sofort geschlossen. An der Dachkonstruktion seien erhebliche Mängel entdeckt worden, teilte die Stadt Bern am Donnerstag mit.
Publiziert: vor 36 Minuten
Ab sofort geschlossen: die Turnhalle Altenberg.
Foto: Handout Stadt Bern
Die Mängel wurden demnach bei statischen Vorabklärungen im Vorfeld der geplanten Sanierung entdeckt. Die Halle werde voraussichtlich nach den Winterferien wieder genutzt werden können, hiess es.

Die Turnhalle an der Aare stammt aus dem Jahr 1926. Sie wurde noch nie gesamtsaniert. Für die notwendigen Massnahmen sprach der Stadtrat im Oktober 2024 einen Baukredit von 3,02 Millionen Franken.

Dach soll verstärkt werden

Bei der Planung der Photovoltaikanlage wurden nun Veränderungen an der Dachkonstruktion festgestellt. Bislang ging die Stadt davon aus, dass die Tragkonstruktion nicht saniert werden müsse.

Das Ingenieurbüro kam zu einem anderen Schluss: Das Dach sei aktuell stark überbelastet. Bei starkem Wind oder übermässigem Schneefall bestehe die Gefahr, dass die Dachkonstruktion plötzlich versagen könnte.

Das Gebäude soll in den nächsten Tagen mit Tragstützen gesichert werden, damit ein möglicher Einsturz des Dachs verhindert werden kann. Ab Mitte November wird das Dachtragwerk mittels Brettschichtholzträgern und Diagonalen verstärkt.

