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Auf dem Wasser: Blick-Reporter beim Bööteln
Diese Ausrüstung braucht es
Blick-Reporter verbringt einen Tag beim «Bööteln»
Auf den Schweizer Flüssen kann man sie in diesen Tagen kaum übersehen: Gummiboote in allen Farben. Auch Blick hat sich auf Aare und Rhein unter die Böötler gemischt.
Publiziert: 00:23 Uhr
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