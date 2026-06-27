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Diese Ausrüstung braucht es
Blick-Reporter verbringt einen Tag beim «Bööteln»

Auf den Schweizer Flüssen kann man sie in diesen Tagen kaum übersehen: Gummiboote in allen Farben. Auch Blick hat sich auf Aare und Rhein unter die Böötler gemischt.
Publiziert: 00:23 Uhr
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