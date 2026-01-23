Wo ist Manuel Horisberger? Der autistische junge Mann verschwand in Oberönz BE. Die Polizei sucht mit Drohnen und Hunden nach ihm und bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Darum gehts Manuel Horisberger (19) verschwand am Donnerstag in Oberönz BE

Manuel ist autistisch und trägt eine grüne Coop-Tasche

Er verschwand am Donnerstag gegen 8.30 Uhr in Oberönz BE: Wo ist Manuel Horisberger (19)?

Nachdem die Kantonspolizei Bern im Verlauf des Donnerstagmorgens über das Verschwinden des jungen Mannes informiert worden war, leitete sie umgehend umfangreiche Suchmassnahmen unter anderem mit Diensthunden und Drohnen ein. Die grossflächige Suche mit zahlreichen Mitarbeitern verschiedener Dienste der Kantonspolizei Bern dauert weiter an. Das schreibt die Kantonspolizei Bern in einer Mitteilung.

Manuel ist mit grüner Coop-Tasche unterwegs

Der Vermisste hätte in Oberönz an der Bernstrasse im Bereich des Kreisverkehrs Solothurnstrasse von einem organisierten Transportdienst abgeholt werden sollen. Laut Zeugenaussagen soll er sich zuletzt beim Bahnhof in Herzogenbuchsee aufgehalten haben. «Es kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass er im öffentlichen Verkehr unterwegs ist», schreibt die Polizei weiter.

Manuel Horisberger ist autistisch, spricht nicht und kann in Stresssituationen nervös oder ängstlich reagieren. Der ungefähr 170 Zentimeter grosse Mann trug zum Zeitpunkt des Verschwindens eine schwarze Daunenjacke, eine orange Leuchtweste, dunkelblaue Hosen und eine grüne Coop-Tasche.

Die Kantonspolizei Bern bittet Personen, die Angaben zum Verbleib des vermissten Manuel machen können, sich unter der Telefonnummer +41 31 303 26 31 zu melden. Oberönz BE liegt auf dem Gemeindegebiet von Herzogenbuchsee.