Ein 81-jähriger Skifahrer aus dem Kanton Bern ist am Samstag bei einem Sturz auf der Kleinen Scheidegg ums Leben gekommen. Trotz schneller Hilfe starb er noch an der Unfallstelle. Ermittlungen laufen.

Mattia Jutzeler Redaktor News

Am Samstagnachmittag verstarb ein 81-jähriger Skifahrer auf einer Piste in Grindelwald BE. Er sei auf dem Weg zu einem Skilift gestürzt und blieb infolgedessen regungslos liegen, heisst es in einer Mitteilung der Kantonspolizei Bern.

Die Begleitperson des Skifahrers sowie mehrere Umstehende leisteten dem Verunfallten umgehend Erste Hilfe und alarmierten die Rettungskräfte. Trotz der sofort eingeleiteten Rettungsmassnahmen verstarb der schwer verletzte Skifahrer noch auf der Unfallstelle, heisst es in der Mitteilung weiter.

Unfallursache wird ermittelt

Der Skiunfall stehe in keinem Zusammenhang mit dem internationalen Lauberhornrennen. Neben der Kantonspolizei Bern stand auch ein Team der Rega im Einsatz. Die Behörden nehmen jetzt die Ermittlungen zur Klärung des Unfallhergangs auf.