Eine Bande von Serieneinbrechern konnte im vergangenen Herbst im Kanton Bern geschnappt werden. Die drei Verdächtigen sollen für 40 Delikte vom Genfersee bis Winterthur verantwortlich sein. Jetzt werden sie angeklagt.

Eine Einbrecherbande, die in weiten Teilen der Schweiz ihr Unwesen trieb, wird jetzt angeklagt. (Symbolbild) Foto: imago/Jochen Tack

Darum gehts Drei mutmassliche Einbrecher in St-Imier BE verhaftet, 40 Einbrüche aufgeklärt

Einbrüche erfolgten teilweise trotz Anwesenheit von Bewohnern oder Hunden

Diebesgut im Wert von 500'000 Franken entwendet, Sachschaden über 75'000 Franken

Marian Nadler Redaktor News

Ende Oktober 2024 hielt die Kantonspolizei Bern im Zuge von Ermittlungen

in St-Imier im Berner Jura drei mutmassliche Einbrecher in einem Auto an, wobei sie Einbruchswerkzeug und Diebesgut mit sich führten. Die drei Männer im Alter zwischen 27 und 38 Jahren befinden sich seither in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen führten schliesslich zur Aufklärung von insgesamt 40

Einbruchsdelikten in der ganzen Schweiz, vom Genfersee bis in die Region Winterthur, die im Zeitraum Oktober und November 2023 sowie Oktober 2024 begangen wurden. Für die Taten dürften die drei Männer verantwortlich sein, wie die Kantonspolizei Bern in einer Medienmitteilung schreibt.

Diebesgut im Wert von 500'000 Franken

Bei den Taten wurde in der Regel die Abwesenheit der Geschädigten genutzt, um in Wohnhäuser einzubrechen. Es kam aber auch vor, dass die

Einbrüche ungeachtet der Anwesenheit von Bewohnern oder Hunden und trotz Innenbeleuchtung erfolgten. Meist wurden nacheinander gleich mehrere Einbruchsobjekte im gleichen Quartier aufgesucht oder aber erneut in Quartieren eingebrochen, in welchen die Einbrecherbande bereits im Vorjahr unterwegs war.

Insgesamt wurden Waren, hauptsächlich Schmuck und Bargeld, im Wert von rund 500'000 Franken entwendet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf über 75’000 Franken.

Anklage: Bandenmässiger Diebstahl

Wie sich herausstellte, dürften die Tatverdächtigen die heimgesuchten Orte vorgängig im Internet ausgekundschaftet und für die Einbrüche zum Teil weite Wege in Kauf genommen haben. Einer der Tatverdächtigen dürfte zudem bereits in den Jahren 2012 und 2022 weitere neun Einbruchsdelikte in Wohnhäuser in der Schweiz begangen haben.

Dabei wurden Gegenstände im Wert von über 100’000 Franken gestohlen und ein Sachschaden von rund 20'000 Franken verursacht. Die drei Männer werden unter anderem wegen bandenmässigen Diebstahls angeklagt. Sie müssen sich vor dem Regionalgericht Berner Oberland verantworten.