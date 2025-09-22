Kanton Bern führt digitalen Lernfahrausweis ein

Im Kanton Bern kann der Lernfahrausweis jetzt digital genutzt werden. Nach der Theorieprüfung bleibt der Papierausweis gültig, kann aber auch aufs Smartphone geladen werden. Die Ausstellung des eLFA ist kostenlos und erfolgt über einen E-Service.

Der E-Lernfahrausweis ist nun auch im Kanton Bern verfügbar. (Archivbild) Foto: GIAN EHRENZELLER

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Im Kanton Bern kann der Lernfahrausweis ab sofort auch digital genutzt werden. Damit ist es möglich, das Dokument direkt auf dem Smartphone zu speichern.

Wie das Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt am Montag mitteilte, braucht es für die Beantragung des elektronischen Lernfahrausweises einen gültigen Ausweis in Papierform. Der Antrag erfolgt über einen E-Service der Behörde.

Nach bestandener Theorieprüfung wird der Ausweis weiterhin auf Papier ausgestellt, kann aber zusätzlich auf dem Smartphone hinterlegt werden. Die Ausstellung des elektronischen Ausweises ist kostenlos.

Der sogenannte eLFA ist in Zusammenarbeit zwischen dem Bund und der Vereinigung der Strassenverkehrsämter entwickelt worden.