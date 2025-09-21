Massenschlägerei in Thun – zehn Personen festgenommen

Hier eskalierte die Situation: am Othmar-Schoeck-Weg.
Foto: GoogleMaps
Nach einer gewalttätigen Auseinandersetzung in Thun hat die Polizei am Samstagabend zehn Personen festgenommen. Mehrere Personen wurden verletzt, eine von ihnen wurde ins Spital gebracht.
Die Meldung zur Prügelei am Othmar-Schoeck-Weg in Thun ging kurz nach 21.15 Uhr ein, wie die Kantonspolizei Bern am Sonntag meldete.
Ersten Erkenntnissen zufolge war es demnach zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppierungen gekommen.
Zehn Personen wurden angehalten und für weitere Abklärungen auf eine Polizeiwache gebracht.