Streit zwischen zwei Gruppen
Massenschlägerei in Thun – zehn Personen festgenommen

In Thun kam es am Samstagabend zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen. Die Polizei nahm zehn Personen fest, mehrere wurden verletzt. Eine Person musste ins Spital gebracht werden.
Publiziert: vor 22 Minuten
Hier eskalierte die Situation: am Othmar-Schoeck-Weg.
Foto: GoogleMaps

  • Gewalttätige Auseinandersetzung in Thun, zehn Personen festgenommen, mehrere Verletzte
  • Prügelei am Othmar-Schoeck-Weg, Konflikt zwischen zwei Gruppierungen
  • Zehn Personen zur Polizeiwache gebracht, eine Person ins Spital eingeliefert
Nach einer gewalttätigen Auseinandersetzung in Thun hat die Polizei am Samstagabend zehn Personen festgenommen. Mehrere Personen wurden verletzt, eine von ihnen wurde ins Spital gebracht.

Die Meldung zur Prügelei am Othmar-Schoeck-Weg in Thun ging kurz nach 21.15 Uhr ein, wie die Kantonspolizei Bern am Sonntag meldete.

Ersten Erkenntnissen zufolge war es demnach zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppierungen gekommen.

Zehn Personen wurden angehalten und für weitere Abklärungen auf eine Polizeiwache gebracht.

