Massenschlägerei in Thun – zehn Personen festgenommen

In Thun kam es am Samstagabend zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen. Die Polizei nahm zehn Personen fest, mehrere wurden verletzt. Eine Person musste ins Spital gebracht werden.

Hier eskalierte die Situation: am Othmar-Schoeck-Weg. Foto: GoogleMaps

Darum gehts Gewalttätige Auseinandersetzung in Thun, zehn Personen festgenommen, mehrere Verletzte

Prügelei am Othmar-Schoeck-Weg, Konflikt zwischen zwei Gruppierungen

Zehn Personen zur Polizeiwache gebracht, eine Person ins Spital eingeliefert Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Nach einer gewalttätigen Auseinandersetzung in Thun hat die Polizei am Samstagabend zehn Personen festgenommen. Mehrere Personen wurden verletzt, eine von ihnen wurde ins Spital gebracht.

Die Meldung zur Prügelei am Othmar-Schoeck-Weg in Thun ging kurz nach 21.15 Uhr ein, wie die Kantonspolizei Bern am Sonntag meldete.

Ersten Erkenntnissen zufolge war es demnach zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppierungen gekommen.

Zehn Personen wurden angehalten und für weitere Abklärungen auf eine Polizeiwache gebracht.