Bei einem Rangierunfall in Arch wurde der Lokomotivführer am Montag verletzt.
Foto: BRK News
Darum gehts
- Lokomotive bei Rangierarbeiten entgleist, eine Person verletzt
- Unfall ereignete sich auf Industriegleis in Arch, Ursache wird untersucht
- Vorfall am 22. September 2025 um 9.35 Uhr gemeldet
Johannes HilligRedaktor News
Gegen 9.35 Uhr am Montag ging bei der Kantonspolizei Bern die Meldung zu einer entgleisten Lokomotive ein.
Aus noch zu klärenden Gründen entgleiste die Lokomotive mit angehängten Güterwagen während Rangierarbeiten auf einem Industriegleis an der Bahnhofstrasse in Arch.
In der Rangierlok befand sich zu diesem Zeitpunkt nur der Lokomotivführer. Dieser verletzte sich
und wurde mit einer Ambulanz ins Spital gefahren. Im Einsatz standen nebst verschiedenen Diensten der Kantonspolizei Bern auch ein Ambulanzteam und der Gemeindeverband Regio Feuerwehr Büren. Weitere Ermittlungen zum Unfall und dessen Hergang wurden unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Berner Jura-Seeland aufgenommen.