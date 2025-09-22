Bei Rangierarbeiten in Arch entgleiste am Montagmorgen eine Lokomotive mit Güterwagen. Der Lokführer wurde verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Die Unfallursache wird untersucht.

1/5 Bei einem Rangierunfall in Arch wurde der Lokomotivführer am Montag verletzt. Foto: BRK News

Darum gehts Lokomotive bei Rangierarbeiten entgleist, eine Person verletzt

Unfall ereignete sich auf Industriegleis in Arch, Ursache wird untersucht

Johannes Hillig Redaktor News

Gegen 9.35 Uhr am Montag ging bei der Kantonspolizei Bern die Meldung zu einer entgleisten Lokomotive ein.

Aus noch zu klärenden Gründen entgleiste die Lokomotive mit angehängten Güterwagen während Rangierarbeiten auf einem Industriegleis an der Bahnhofstrasse in Arch.

In der Rangierlok befand sich zu diesem Zeitpunkt nur der Lokomotivführer. Dieser verletzte sich

und wurde mit einer Ambulanz ins Spital gefahren. Im Einsatz standen nebst verschiedenen Diensten der Kantonspolizei Bern auch ein Ambulanzteam und der Gemeindeverband Regio Feuerwehr Büren. Weitere Ermittlungen zum Unfall und dessen Hergang wurden unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Berner Jura-Seeland aufgenommen.