2,05 Meter! Angler zieht Riesen-Wels aus dem Neuenburgersee

Auf dem Neuenburgersee ist einem Angler ein sensationeller Fang gelungen. Ein 2,05 Meter riesiger Wels hing plötzlich an seinem Haken und zeigte bald seine enorme Kraft. Mit Blick spricht Léon Uhlmann (22) über den Fang seines Lebens und den Nervenkitzel dabei.

Blick-Leser Léon Uhlmann hat im Neuenburgersee einen sensationellen Fang gemacht. Er zog einen 2,05 Meter grossen Wels aus dem Wasser.

Darum gehts Angler fängt riesigen Wels im Neuenburgersee nach einstündigem Kampf

Léon Uhlmann kämpfte mit dem Fisch, der sein Boot über den See zog

Der gefangene Wels war 205 Zentimeter lang und der grösste Fang seines Lebens

Sandra Marschner

«Es war ein harter Kampf. Eine Stunde lang rang ich mit dem riesigen Wels an der Angel, bis ich ihn ins seichte Wasser ziehen konnte», erzählt Léon Uhlmann (22) im Gespräch mit Blick. Der leidenschaftliche Angler kommt aus Münsingen BE und ist meist in der Berner Region unterwegs. Doch am Freitag wollte er neue Fanggefilde am Neuenburgersee erkunden.

Mit seinem kleinen Gummiboot paddelte er daher auf den See hinaus. Sein Ziel: möglichst grosse Fischarten an die Angel bekommen. Ausgerüstet war er dafür mit Gummifisch-Ködern. «Ich suche gezielt nach grossen Fischen: Hechten und Welsen», erklärt der 22-Jährige, der schon sein Leben lang angelt. Als ihn auf dem See schliesslich ein Stand-up-Paddler ansprach, der einen Wels gesichtet haben wollte, packte Uhlmann der Ehrgeiz.

«Der Wels zog mich und das Boot meterweit über den See»

Diesen gigantischen Fisch musste er finden. Bereits zuvor hatte er Welse gefangen, darunter ein 1,20 Meter grosses Exemplar. Doch was er dann im Neuenburgersee erblickte, sprengte seine Vorstellungen. Nur wenige Minuten nachdem der Blick-Leser seinen Gummiköder ins Wasser gelassen hatte, biss der Riesenfisch an.

Nach etwa 20 Minuten hing das über 2 Meter grosse Tier am Haken. Und damit begann ein heisser Kampf. «Der Wels hatte eine enorme Kraft. Er zog mich und das Boot meterweit über den See. Ich musste aufpassen, dass er mich nicht in die anderen Boote hineinzog», schildert Uhlmann die aufregenden Momente.

Nach einer Stunde war der Riese gefangen

Mehrere Leute wollten dem jungen Angler sogar zur Hilfe kommen. «Der Wels schwamm in das Paddel hinein und wickelte die Angelschnur darum. Dabei brach auch noch die Spitze meiner schweren Hechtrute ab», erzählt der 22-Jährige weiter. In seinem gerade einmal 2,40 Meter grossen Ruderboot wurde es ihm währenddessen doch recht mulmig: «Es war auch ein beängstigendes Gefühl. Der kräftige Wels hätte das Boot umkippen können».

Nach einer Stunde war es dann aber endlich so weit. Uhlmann konnte das mächtige Tier ins seichte Wasser ziehen. Und stellte dort dessen volle Grösse fest: 205 Zentimeter! «Ich habe es gar nicht richtig fassen können, als ich den Wels aus dem Wasser zog. Meine Hände haben noch so sehr gezittert, pures Adrenalin», beschreibt er den Erfolg.

«Es war der grösste Fisch meines Lebens»

«Als ich dann die Fotos mit dem Wels gemacht habe, war es ein erlösendes Gefühl», erzählt der Angler weiter. «Ich konnte ihn kaum aus dem Wasser heben, so schwer war das Tier. Es war der grösste Fisch meines Lebens», betont er.

Eigentlich hatte er den riesigen Wels, den Reglementarien entsprechend, aus dem Wasser entnehmen wollen, doch im letzten Augenblick entwischte ihm der Riese und floh zurück in den See. Den spektakulären Fang wird Léon Uhlmann jedoch nicht vergessen.