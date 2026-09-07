In Riehen BS wurde am späten Sonntagabend ein Mann von drei Jugendlichen angegriffen und schwer verletzt. Die Kriminalpolizei fahndet nun nach den sehr jungen mutmasslichen Tätern.

Am Sonntag, um zirka 22.50 Uhr, ist es an der Rauracherstrasse in Riehen zu einer Körperverletzung gekommen. Dabei wurde ein 46-jähriger Mann von drei unbekannten jungen Männern angegriffen und schwer verletzt. Der Verletzte musste vor Ort durch einen Notarzt versorgt und anschliessend von der Sanität der Rettung Basel-Stadt ins Spital gebracht werden. Die Täterschaft ist geflüchtet.

Den bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt zufolge griffen drei unbekannte jungen Männer den Geschädigten aus noch zu klärenden Gründen an. Dabei gingen sie mit massiver Gewalt gegen den 46-Jährigen vor und versetzten ihm Schläge gegen den Kopf.

Nachdem der Geschädigte zu Boden gegangen war, traktierten sie ihn weiterhin mit Schlägen und Tritten. Anschliessend flüchteten die Täter in Richtung Bahnhof Niederholz. Der schwer verletzte Mann musste vor Ort durch einen Notarzt versorgt und anschliessend von der Sanität der Rettung Basel-Stadt ins Spital gebracht werden. Die durch die Kantonspolizei Basel-Stadt eingeleitete Fahndung nach den drei jungen Männern verlief bislang erfolglos.

Gesucht werden drei männliche Personen:

Unbekannter: Zirka 12–16 Jahre alt.

Unbekannter: Zirka 16–18 Jahre alt, etwa 180 Zentimeter gross, dunkler Kapuzenpullover, Baseballkappe unter der Kapuze.

Unbekannter: Zirka 14–15 Jahre alt.



Einer der Gesuchten war mit einem E-Trottinett, ein weiterer mit einem Fahrrad unterwegs. Personen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt, Telefon 061 267 71 11, oder mit der nächsten Polizeiwache in Verbindung zu setzen.