Ein 29-Jähriger wurde am Donnerstag in Basel beim Tanken überfallen. Zwei Männer bedrohten ihn mit einer Pistole und Reizgas, flüchteten jedoch ohne Beute. Die Polizei sucht Zeugen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Am Donnerstag überfallen zwei Männer einen Autofahrer in Basel

Täter flüchten trotz Waffe und Reizgas ohne Beute Richtung Frankreich

Polizei sucht Zeugen: Täterbeschreibung und Notruf 061 267 71 11

Johannes Hillig Redaktor News

Brutaler Überfall am Donnerstagmittag in Basel: Zwei Kriminelle haben an der Flughafenstrasse versucht, einen Mann (29) auszurauben. Trotz Schusswaffe und Reizgas-Attacke schlugen die Täter ohne Beute die Flucht ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Der 29-Jährige wollte um circa 12.40 Uhr gerade sein Auto auftanken, als sich ihm die zwei Unbekannten näherten. Plötzlich zückte einer der Männer eine Pistole, bedrohte den Autofahrer und forderte dessen Schlüssel.

Kurz darauf sprühte der Räuber dem Opfer Reizstoff ins Gesicht. Trotz der Attacke reagierte der 29-Jährige blitzschnell: Er rannte weg und schrie laut um Hilfe. Das vertrieb die Täter. Sie flüchteten ohne Beute in Richtung Frankreich. Das Opfer wurde beim Überfall leicht verletzt. Eine Sofort-Fahndung der Kantonspolizei Basel-Stadt verlief bisher erfolglos.

So werden die Täter beschrieben

Täter 1: Ca. 40 Jahre alt, ca. 180 cm gross, nordafrikanischer Typ. Er hat eine normale Statur, ein gepflegtes Aussehen, schwarze Haare und dunkle Augen. Er sprach Deutsch mit französischem Akzent. Bekleidung: bläuliche Jacke, dunkle Jeans, weisse Turnschuhe.

Täter 2: 180 bis 185 cm gross, nordafrikanischer Typ mit schlanker Statur. Er hat schwarze, lockige und wellige Haare. Bekleidung: weisse Jacke.

Die Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft bittet um Mithilfe. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, sollen sich unter der Telefonnummer 061 267 71 11 oder bei der nächsten Polizeiwache melden.