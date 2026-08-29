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Basel-Stadt
Anti-Israel-Demo in Basel: Polizei steht für Räumung bereit
Verbotene Anti-Israel-Demo in Basel
Polizei steht für die Räumung bereit
In Basel findet eine unbewilligte Anti-Israel-Demo statt. Die Polizei ist vor Ort und wird wohl in Bälde mit der Räumung beginnen.
Publiziert: 15:09 Uhr
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