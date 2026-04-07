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Nach Drohung von Trump
Menschen versammeln sich im Iran auf Brücken

Nach der Drohung von Trump versammeln sich hunderte Leute auf Brücken und vor nuklearen Anlagen im Iran.
Publiziert: vor 35 Minuten
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