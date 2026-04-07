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Ausland
Menschen im Iran versammeln sich auf Brücken
Nach Drohung von Trump
Menschen versammeln sich im Iran auf Brücken
Nach der Drohung von Trump versammeln sich hunderte Leute auf Brücken und vor nuklearen Anlagen im Iran.
Publiziert: vor 35 Minuten
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