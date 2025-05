Ein 24-Jähriger wurde am Sonntagabend in Basel durch einen Schuss verletzt. Der Täter, ein 38-jähriger Ausländer, flüchtete und wird international wegen versuchter Tötung gesucht. Die Polizei bittet um Hinweise.

Schussabgabe in Basel – Mann (24) verletzt

Ein 24-Jähriger wurde am Sonntagabend in Basel durch einen Schuss verletzt. Foto: kantonspolizei Basel-Stadt

Darum gehts Mann verletzt 24-Jährigen durch Schussabgabe an der Hammerstrasse in Basel

Tatverdächtiger flüchtete und ist international zur Fahndung ausgeschrieben

38-jähriger Täter mit unklarer ausländischer Staatsbürgerschaft wird gesucht

Cédric Hengy Redaktor News

Am Sonntag, kurz nach 20.00 Uhr, hat ein Mann an der Hammerstrasse einen 24-Jährigen durch eine Schussabgabe verletzt. Ein Kollege brachte den Verletzten daraufhin ins Spital, wie die Kantonspolizei Basel-Stadt in einer Mitteilung schreibt.

Der Tatverdächtige flüchtete in unbekannte Richtung und konnte trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung der Polizei noch nicht angehalten werden.

Den bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt zufolge war es aus noch unklaren Gründen in einem Lokal an der Hammerstrasse während einer Auseinandersetzung zur Schussabgabe gekommen.

Beim Tatverdächtigen, der wegen versuchter Tötung international zur Fahndung ausgeschrieben ist, handelt es sich um einen 38-jährigen mit noch zu klärender ausländischer Staatsbürgerschaft. Während der Tatortarbeit sperrte die Kantonspolizei im Einsatzgebiet die Hammerstrasse.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft, Tel. 061 267 71 11, oder mit der nächsten Polizeiwache in Verbindung zu setzen.