In der schwedischen Stadt Uppsala fielen am Dienstag Schüsse. Offenbar kamen Menschen ums Leben.

Drei Tote nach Schüssen in Schweden

Polizeihelikopter, Strassensperrungen und zahlreiche Polizisten: Auf einem belebten Platz in der schwedischen Stadt Uppsala fielen am Dienstag Schüsse. Das Gebiet ist derzeit weiträumig abgeriegelt.

Wie das schwedische Nachrichtenportal «Expressen» schreibt, kamen mehrere Menschen ums Leben. Später bestätigte die Polizei, dass drei Menschen ums Leben kamen. «Wir haben mehrere Berichte über Schüsse in der Gegend erhalten. Das ist, was wir im Moment sagen können», sagt Polizeisprecher Magnus Klarin gegenüber dem Sender SVT.

«Schwerer Vorfall»

Später erklärt Klarin, dass nach einem oder mehreren Verdächtigen gesucht werde. Wie «Aftonbladet» berichtet, soll der Täter auf einem E-Scooter geflohen und eine dunkle Sonnenbrille sowie dunkle Kleidung getragen haben. «Wir versuchen, uns ein besseres Bild davon zu machen, was passiert ist. Es handelt sich um einen schweren Vorfall und einen sehr grossen Einsatz. Die Arbeiten sind in vollem Gange», so der Sprecher.

Augenzeugen berichten gegenüber dem Portal von mehreren Knallgeräuschen. «Ich habe Leute gesehen, die in verschiedene Richtungen rannten und sich versteckten», beschreibt ein Mann die Situation. «Leute haben geschrien.»

Der Hintergrund des Vorfalls ist noch unklar. Berichten zufolge soll die Tat im Zusammenhang mit einem Coiffeursalon stehen. Schweden ringt seit Jahren mit kriminellen Gangs, die immer wieder für tödliche Schüsse und vorsätzliche Explosionen verantwortlich sind. Während die Zahl der Schusswaffenvorfälle zuletzt rückläufig war, stieg die Zahl der Explosionen in den vergangenen Monaten. Oft kommt es zu Konflikten zwischen rivalisierenden Gangs. Es geht um Einschüchterung, aber auch um Erpressung von Unternehmen und Privatpersonen. Für die Taten rekrutieren die Banden oft minderjährige Teenager.